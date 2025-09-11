Feminicidios en cifras: Utopix revela un patrón de violencia en Venezuela #11Sep

- Publicidad -

Utopix, una organización que monitorea los feminicidios en Venezuela, alerta sobre un incremento alarmante en los casos de violencia contra las mujeres. Según su coordinadora, Aimee Zambrano, se registraron 76 feminicidios en el país solo hasta el mes de junio, con una proyección de aumento en los intentos de asesinato.

Zambrano explicó que los meses de marzo, abril y junio fueron particularmente críticos, con un promedio de 15 feminicidios mensuales. En los meses de julio y agosto, también se contabilizó una gran cantidad de casos.

Un dato preocupante que detectó Utopix es que los casos de violencia de género tienden a dispararse durante los períodos de vacaciones.

La organización también resalta que la violencia doméstica es un problema social y no se limita a conflictos de pareja. Muchas víctimas no denuncian a sus agresores por miedo, baja autoestima, aislamiento social o dependencia económica.

Además, Utopix señala que la mayoría de los feminicidas son hombres jóvenes que usan armas de fuego para cometer sus crímenes. Un dato escalofriante es que entre el 7% y el 10% de estos agresores se suicidan después de haber cometido el asesinato.

La organización insiste en la necesidad de visibilizar esta problemática para poder generar conciencia y, sobre todo, para que las autoridades y la sociedad en general tomen acciones concretas.

Alejandra García / Pasante

