Índice Bursátil Caracas cerró en 1.006,55 puntos #11Sep

Juan Bautista Salas
Ìndice bursátil
Ìndice bursátil Caracas
El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 1.006,55 puntos con una variación de 5,45 puntos (-0,54%), con respecto a la sesión anterior.


El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.105,20 puntos, con una variación absoluta de 6,22 puntos (-0,29%) y el Índice Industrial cerró en 256,82 puntos (-2,21%).

Al final de la sesión, 5 acciones subieron de precio, 17 bajaron y 8 se mantuvieron estables.
En el mercado regular se negociaron 64.446 acciones por un monto de 2.631.307,96 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 102.457 acciones por 7.373.540,25 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 46.892,95, para un total de 10.051.741,16 bolívares.


En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 51.154.600,00 bolívares.
En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 153.811.327,02 bolívares.

