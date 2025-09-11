La FVF destituyó a Fernando Batista como entrenador de la Vinotinto #11Sep

- Publicidad -

La Federación Venezolana de Fútbol realizó un comunicado para confirmar la destitución del entrenador Fernando “Bocha” Batista de la selección absoluta, dicha comunicación fue publicada ayer 10 de septiembre en horas de la tarde.

El anuncio menciona que después de concluido el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, el Bocha Batista fue relegado de sus funciones como director técnico, junto a su cuerpo técnico, debido a que no alcanzó los resultados deportivos establecidos como objetivo para su ciclo como seleccionador nacional.

Seguidamente, la FVF agradece y reconoce el esfuerzo, la entrega y los momentos donde el equipo mostró mejoras, sin embargo no se cumplieron las expectativas del país y la institución, destacó el comunicado de la federación.

Declaraciones de Fernando Batista

Horas más tarde, a través de sus redes sociales Fernando “Bocha” Batista dio a conocer que su vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol ha finalizado, donde resalta que fue “de común acuerdo” cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto.

Acto seguido, escribió que el objetivo trazado era llevar a Venezuela a jugar por primera vez un Mundial de Fútbol, y el no haberlo logrado lo llevó a dar un paso al costado. Asimismo, agradeció a la federación, al presidente de la institución, y a los jugadores por el apoyo constante, disciplina y compromiso que demostraron en todo momento.

Finalmente, el Bocha Batista le dio las gracias a los fanáticos venezolanos por todo el aliento y apoyo en cada partido de todo este proceso, concluyó el ahora exentrenador de la Vinotinto.

José Agustín Ibarra / Pasante

