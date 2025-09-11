Luis Vicente León: La condena a la violencia debe ser total, sin titubeos ni justificaciones #11Sep

- Publicidad -

La violencia política es una amenaza real y peligrosa en nuestras sociedades. Es un acto inaceptable, sin importar quién sea la víctima o el agresor, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León al referirse a los asesinatos de Miguel Uribe en Colombia y de Charlie Kirk en EE. UU. como un recordatorio trágico



No importa si la persona asesinada era de derecha o de izquierda, si estabas de acuerdo con sus ideas o si las aborrecías. Asesinar a alguien nunca se puede justificar. Es una barbaridad que solo siembra más odio, resentimiento y destrucción.

- Publicidad -



La violencia nunca resuelve los problemas de una sociedad; de hecho, solo los agrava. Quienes creen en Venezuela que pueden obtener alguna ventaja cuando atacan de manera agresiva y amenazante a sus oponentes, ya sean contrarios o incluso a sus adversarios internos, deberían entender que esa misma lógica, al final, se volverá en su contra. Cuando se normaliza el odio, todos salimos perdiendo.



Por eso, la condena a la violencia debe ser total, sin titubeos ni justificaciones. Solo a través del respeto y el diálogo podemos construir un camino hacia una sociedad más civilizada y pacífica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí