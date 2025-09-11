Buscar
APOYAR

Luis Vicente León: La condena a la violencia debe ser total, sin titubeos ni justificaciones #11Sep

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

NoticiasInternacionalesNacionales
- Publicidad -

La violencia política es una amenaza real y peligrosa en nuestras sociedades. Es un acto inaceptable, sin importar quién sea la víctima o el agresor, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León al referirse a los asesinatos de Miguel Uribe en Colombia y de Charlie Kirk en EE. UU. como un recordatorio trágico


No importa si la persona asesinada era de derecha o de izquierda, si estabas de acuerdo con sus ideas o si las aborrecías. Asesinar a alguien nunca se puede justificar. Es una barbaridad que solo siembra más odio, resentimiento y destrucción.

- Publicidad -


La violencia nunca resuelve los problemas de una sociedad; de hecho, solo los agrava. Quienes creen en Venezuela que pueden obtener alguna ventaja cuando atacan de manera agresiva y amenazante a sus oponentes, ya sean contrarios o incluso a sus adversarios internos, deberían entender que esa misma lógica, al final, se volverá en su contra. Cuando se normaliza el odio, todos salimos perdiendo.


Por eso, la condena a la violencia debe ser total, sin titubeos ni justificaciones. Solo a través del respeto y el diálogo podemos construir un camino hacia una sociedad más civilizada y pacífica.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
VIDEO | Reportan 20 heridos en explosión de fábrica de fuegos artificiales #11Sep
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

VIDEO | Reportan 20 heridos en explosión de fábrica de fuegos artificiales #11Sep

Una potente explosión sacudió la mañana de este jueves a los habitantes de Maracaibo y del municipio San Francisco, en el estado Zulia. El...
Fernando Bocha Batista La Vinotinto

La FVF destituyó a Fernando Batista como entrenador de la Vinotinto #11Sep

Muere el actor venezolano Eduardo Serrano a sus 82 años #11Sep

#OPINIÓN El impulso del peón: El caballo #11Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.