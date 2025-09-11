Mantenimiento vehicular en Barquisimeto: Un presupuesto que va más allá del bolsillo #11Sep

- Publicidad -

Realizar el mantenimiento preventivo de un vehículo es una necesidad para garantizar su buen funcionamiento y la seguridad en la carretera. Sin embargo, en Barquisimeto, el costo de estos servicios representa un desembolso significativo que puede variar ampliamente dependiendo del tipo de mantenimiento y el establecimiento elegido.

En un recorrido que realizó El Impulso por distintos talleres de la ciudad revela que el presupuesto para mantener un carro puede oscilar entre los 30 y los 230 dólares, solo en un cambio de aceite, y superar los 100 dólares para servicios más complejos.

Mantenimiento básico: una inversión en el día a día

El mantenimiento preventivo más común, como la alineación, balanceo y rotación de cauchos, tiene un rango de precios que va desde los 30 hasta los 100 dólares, dependiendo de la marca del vehículo y el tipo de servicio. Adicionalmente, el inflado de los neumáticos con aire o nitrógeno tiene un costo mínimo que, aunque parece insignificante (entre 1 y 10 dólares por caucho), se suma al presupuesto general.

Los servicios de fluidos y filtros son esenciales para el correcto funcionamiento del motor. Un cambio de aceite y filtro básico puede costar desde 30 dólares, pero puede elevarse hasta los 230 dólares, dependiendo de la calidad del aceite y la marca del filtro. De manera similar, los precios para un filtro de aire van desde 8 hasta 20 dólares. Otros fluidos como el refrigerante tienen un costo aproximado de 10 dólares.

Servicios especializados y sistemas de seguridad

Cuando se trata de sistemas más complejos, como los frenos y la amortiguación, los costos se incrementan. La revisión de frenos puede ser gratuita en algunos establecimientos, pero la mano de obra para cambiar las pastillas delanteras puede costar 25 dólares, y 20 dólares para las traseras. El costo de las pastillas y bandas puede oscilar entre 20 y 40 dólares por juego.

Por otro lado, el mantenimiento del sistema de suspensión, crucial para la estabilidad y el confort del vehículo, también tiene un alto impacto en el presupuesto. La mano de obra para cambiar los amortiguadores varía entre 20 y 40 dólares. El precio de los amortiguadores en sí mismos puede ir desde los 60 dólares por un par convencional, hasta 220 dólares para modelos de camionetas, lo que representa una inversión considerable para cualquier conductor.

Además de los servicios básicos, existen otros mantenimientos que impactan el presupuesto, como la limpieza de inyectores (entre 1.50 y 2 dólares por inyector) y el escaneo completo del vehículo (entre 10 y 15 dólares), un servicio clave para detectar fallas a tiempo.

Mantenimiento preventivo

Alineación, balanceo y rotación: $30 – $100

$30 – $100 Cambio de aceite y filtro: $30 – $230

$30 – $230 Filtro de aire : $8 – $20

: $8 – $20 Refrigerante: $10

$10 Pastillas y bandas de freno: $20 – $40

$20 – $40 Amortiguadores (par): $60 – $220

$60 – $220 Escaneo completo: $10 – $15

