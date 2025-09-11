Muere el actor venezolano Eduardo Serrano a sus 82 años #11Sep

- Publicidad -

Por medio de sus redes sociales, Magaly Serrano, hija del reconocido actor venezolano Eduardo Serrano dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de su padre este jueves 11 de septiembre.

Eduardo Serrano , había sido diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis en el cerebro y se encontraba hospitalizado.

A principios del mes de agosto, Magaly compartió en su cuenta de instagram el estado de salud en el que se encontraba su padre, donde también solicitó apoyo económico para su tratamiento.

La televisión venezolana se viste de luto con la partida de Andrés Serrano, uno de sus rostros más emblemáticos. A sus 82 años, el actor, director y productor falleció tras una ardua batalla contra el cáncer. Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Serrano dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y, sobre todo, en la pantalla chica, donde se consagró como uno de los galanes más queridos.

Nacido en Caracas, Andrés Eduardo Serrano Acevedo descubrió su vocación a los 14 años, debutando en el teatro universitario. Su talento lo llevó a incursionar en el doblaje de voz en la década de los 60, antes de convertirse en una figura central de RCTV. Su presencia en telenovelas icónicas como «Emilia», «Las Amazonas» y «Juana la Virgen» lo consolidó como un referente de la actuación. Recordado por su capacidad para interpretar tanto a héroes románticos como a villanos inolvidables como Rogelio Vivas, Serrano trascendió fronteras y se ganó el cariño del público latinoamericano.

A lo largo de su trayectoria, el actor recibió el Premio Meridiano de Oro y celebró sus 50 años de carrera en 2015. Incluso en sus últimos años, su espíritu creativo se mantuvo vivo, incursionando en la literatura con su libro «Historias en blanco y negro». A pesar de los desafíos de salud que enfrentó recientemente, su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y en las producciones que inmortalizaron su talento.

