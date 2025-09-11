Nueva muestra de roca sugiere la presencia de biofirmas en el cráter Jezero #11Sep

- Publicidad -

Una muestra de roca recolectada por el rover Perseverance de la NASA en el cráter Jezero de Marte podría contener evidencia de vida microbiana antigua. La muestra, conocida como Sapphire Canyon, fue tomada el año pasado de una roca llamada Cheyava Falls en lo que alguna vez fue un río seco. Los hallazgos, publicados el miércoles 10 de septiembre en la revista científica Nature, revelan la presencia de posibles biofirmas.

¿Qué son las biofirmas?

Una biofirma es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico. Sin embargo, para confirmar la presencia de vida, se requieren más estudios, ya que también pueden formarse por procesos geológicos.

“Este hallazgo del Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”, afirmó Sean Duffy, administrador interino de la NASA. “La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario que mejorará nuestra comprensión de Marte”.

El hallazgo se produjo mientras el rover exploraba la formación Bright Angel, una zona de rocas sedimentarias ricas en carbono orgánico, azufre, hierro y fósforo. Estos elementos, en la Tierra, son esenciales para la vida microbiana. Los instrumentos del rover detectaron lo que parecen ser «manchas de leopardo», formadas por minerales de hierro vivianita y greigita que en nuestro planeta están asociados con la materia orgánica en descomposición y ciertas formas de vida microbiana.

Más preguntas que respuestas

Aunque estos minerales pueden generarse sin la presencia de vida, las rocas en Bright Angel no muestran señales de haber sido expuestas a altas temperaturas o condiciones ácidas, lo que hace menos probable una explicación abiótica.

«Las afirmaciones astrobiológicas, especialmente las relacionadas con el posible descubrimiento de vida extraterrestre pasada, requieren una cantidad extraordinaria de evidencia», explicó Katie Stack Morgan, científica del proyecto Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. «Hacer un hallazgo tan significativo como una posible biofirma y llevarlo a una publicación revisada por pares es un paso crucial en el proceso científico».

Este descubrimiento es particularmente notable porque involucra una de las rocas sedimentarias más jóvenes que investigó la misión. Esto sugiere que Marte pudo haber sido habitable durante un período más largo de lo que se pensaba. El equipo de la NASA puso los datos a disposición de la comunidad científica para que puedan ser estudiados, y así confirmar o refutar su potencial biológico.

El Perseverance ha recolectado hasta la fecha 27 núcleos de roca. La misión continúa su exploración, con el objetivo de encontrar más claves sobre la habitabilidad de Marte y preparar el camino para futuras misiones tripuladas.

Alejandra García / Pasante

