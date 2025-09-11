OPINIÓN Los venezolanos y sus gentilicios #11Sep

- Publicidad -

Si bien es común referirse a los nacidos en Venezuela como venezolanos o venezolanas, este gentilicio no es el único que los identifica.

El país, con su gran extensión y diversidad cultural, tiene una rica variedad de nombres locales que distinguen a las personas según la región, el estado o incluso la ciudad donde nacieron.

La variedad más allá de lo general

Los gentilicios regionales, que a menudo derivan de un nombre geográfico, no solo son una forma de identificación, sino que también reflejan el orgullo local y la identidad de cada comunidad.

A continuación, exploraremos algunos de los más conocidos:

Este es el gentilicio para los nacidos en la capital de Venezuela

Caraqueños: Se usa para referirse a quienes nacieron en Caracas, la capital de Venezuela.

Se los asocia a menudo con el ritmo acelerado de la vida en la gran ciudad.

Maracucho: Este es el gentilicio para los nacidos en Maracaibo, la capital del estado Zulia. Es uno de los más populares en el país y se asocia con un acento y expresiones muy particulares.

Guajiros: Este término, que también puede escribirse como wayuu, se usa para nombrar a los miembros de la etnia indígena del mismo nombre que habita principalmente en la península de la Guajira, entre Venezuela y Colombia.

Guaros: Este es el gentilicio para los oriundos de Barquisimeto, la capital del estado Lara. Se les conoce por su forma de hablar distintiva y por su frase más representativa: el «¡Na’ Guará!»

Llaneros: Se les dice así a las personas que habitan en la vasta región de Los Llanos, que abarca estados como Guárico, Apure, Barinas y Cojedes. Son conocidos por su cultura rural, el amor por la música llanera y su estilo de vida apegado a la ganadería.

Orientales: Este es un término amplio para referirse a los nacidos en la región oriental del país, que incluye estados como Anzoátegui, Sucre y Monagas.

Andinos: De manera similar, este gentilicio se usa para los habitantes de la región de Los Andes, que comprende los estados de Táchira, Mérida y Trujillo.

¿Por qué tantos gentilicios?

La existencia de una gran cantidad de gentilicios en Venezuela se debe a la herencia cultural e histórica del país, donde cada región desarrolló sus propias tradiciones, dialectos y costumbres. Estos nombres no son solo una etiqueta; son un símbolo de pertenencia y de la rica diversidad que define a la nación.

Usar el gentilicio correcto al hablar de alguien es una señal de respeto y reconocimiento de su identidad local, y muestra un conocimiento más profundo de la geografía y la cultura venezolana.

Yo, soy guara ¿y tú?

Natividad Castillo P. (Natty)

[email protected]

