Padre Freddy Rodríguez tomó posesión en la parroquia ​Santa Teresita #11Sep

El pasado domingo 7 de septiembre, el presbítero Freddy Rodríguez asumió formalmente la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en el este de Barquisimeto.

​La ceremonia de toma de posesión, presidida por el padre Yackson Rodríguez en representación de Monseñor Polito Rodríguez Méndez, fue un evento lleno de simbolismo. Apenas una semana después de regresar de España, donde culminó sus estudios en Teología, el joven sacerdote, oriundo del pueblo de Los Cerritos de Tintorero en el municipio Jiménez, fue recibido por una feligresía ansiosa por conocerlo.

​Durante su homilía, el padre Yackson Rodríguez destacó un pasaje del Evangelio de Lucas y aprovechó la oportunidad para presentar al nuevo párroco. «Conózcanlo, es su sacerdote, su amigo que los ayudará a crecer en la relación con Dios», afirmó, subrayando la importancia de la cercanía y el apoyo mutuo. Hizo un llamado a la comunidad para que cuiden de su nuevo pastor, «pregunten si cenó, fíjense en su soledad… oren por él».

​El delegado de Monseñor también invitó a los fieles a no hacer comparaciones. «No viene a quitar, sino a explorar, a conocer la parroquia, sus necesidades, a sus fieles», explicó. La misión del padre Freddy, según el padre Yackson, es unir a la comunidad para que se destaque por su evangelización, sus pastorales y su servicio, todo bajo la guía del Plan Arquidiocesano.

​Tras recibir los símbolos de su nuevo ministerio (llaves, confesionario, pila bautismal, Sagrario y altar), el padre Freddy expresó su profunda gratitud. Agradeció a los sacerdotes acompañantes, a los fieles y, especialmente, a Dios. Con emotivas palabras, describió su nuevo nombramiento como un reencuentro «providencial» con su «primer amor», la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.

​Citando el libro de los Reyes y la célebre frase de la santa francesa, «quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra», el padre Freddy se encomendó a Santa Teresita y pidió sabiduría a Dios para guiar a su comunidad. Se mostró especialmente feliz de que su primera misión parroquial está dedicada a la patrona de los Carmelitas, una santa cuya fiesta se celebra el 1° de octubre.

​La toma de posesión fue una verdadera demostración de apoyo. Autobuses llenos de laicos de la Vicaría Emaús, procedentes de Los Cerritos de Tintorero, se unieron a los fieles de la parroquia El Sagrario, donde el padre Freddy fue vicario. También estuvieron presentes jóvenes de la Pastoral Juvenil, a quienes asesoró, y los propios feligreses de la parroquia Santa Teresita.

​La iglesia, con sus límites entre las avenidas Morán, Venezuela, Leones y Lara, se llenó de un público diverso, evidenciando el amplio alcance y el cariño que ha cultivado el nuevo párroco en su trayectoria.

