Patty Díaz y Rafa Miller logran segundo lugar en mundial de Beach Tennis en Italia #11Sep

El campeonato repartió una bolsa récord de $75.000 entre los mejores jugadores del torneo que es la meca del beach tennis en todo el circuito de la ITF. La venezolana Patricia Díaz y la brasileña Rafa Miller consiguieron el segundo lugar del Mundial Cesenatico 2025 de Beach Tennis. La dupla latinoamericana quedó a poco de conseguir la proeza de titularse nuevamente luego de quedar campeonas en las ediciones de 2023 y 2024.

A pesar de no conseguir el tricampeonato Díaz y Miller lucharon de principio a fin un campeonato en donde acudió la meca del Beach Tennis Mundial. Las latinoamericanas lograron llegar a la final luego de enfrentarse a las italianas Sofia Cimatti y Greta Giusti con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 para luego enfrentarse a sus archi rivales las italianas Giulia Gasparri y Ninny Valentini con parciales 6-3, 4-6 y 6-7 en un juego electrizante de principio a fin.

Esta no es la primera vez que se enfrentan a las italianas, Diaz y Miller consiguieron el campeonato Sand Series São Paulo en el 2024 frente a Gasparri y Valentini. En esta oportunidad la larense Patty Díaz y Rafaella Miller quedaron a poco de conseguir el tricampeonato de parejas en tres ediciones seguidas. La brasileña hubiese logrado su cuarto campeonato mundial de haber vencido a las rusas en la final. El baile final del Beach Tennis en Cesenatico 2025 fue entre las latinoamericanas y las rusas Elizaveta Kudinova y Anastasiia Semenova cayendo en dos sets con parciales 7-5 y 6-4.

Venezuela sigue fortaleciendo su representación en el Beach Tennis

La larense Patricia Díaz quien ocupa la sexta posición en el ranking mundial del ITF (Federación Internacional de Tenis por sus siglas en inglés) después de 18 torneos internacionales, no fue la única venezolana en participar en el Campeonato Mundial de Cesenatico.

Seis raquetas masculinas también se dieron cita en el turístico balneario italiano para dejar el nombre de Venezuela en todo lo alto. Carlos Daniel y Carlos Manuel Alvarado Macerola, el también larense Ramon “Nacho” Guedez, Carlos Vigon y Eduardo Garay también acompañaron a Díaz en este Mundial que dejó muchas emociones para la delegación criolla.

Esta es la tercera vez seguida en Cesenatico se convierte en la capital mundial del Beach Tennis. El torneo contó con un fondo de premios récord de $75,000, en comparación con los $50,000 de 2024, y otra vez otorgó 1,000 puntos de clasificación a los ganadores, el total más alto en el calendario de tenis de playa de la ITF.

El Campeonato Mundial de Tenis Playa ITF, que se celebra anualmente desde 2009, es reconocido como el torneo anual más prestigioso del calendario de tenis playa y atrae al grupo internacional de jugadores más fuerte del mundo.

