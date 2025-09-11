Buscar
Presentarán libro sobre José Gregorio y canción oficial de Trujillo para su canonización #11Sep

El Impulso
El Impulso

Nacionales
Trujillo se prepara para su canonización
Un libro sobre la vida y obra del beato José Gregorio Hernández y la canción oficial de Trujillo para su canonización, el próximo domingo 19 de octubre, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presentarán este viernes 12 de septiembre en Isnotú, su pueblo natal.

La actividad se realizará en el Santuario del Niño Jesús Isnotú, a partir de las 10.00 de la mañana, con la presencia de monseñor José Trinidad Fernández, obispo de Trujillo.

El texto ”100 preguntas y respuestas indispensables sobre San José Gregorio Hernández” lo escribió el sacerdote José Magdaleno Álvarez, párroco y rector del Santuario, según informó el periodista Franklin Castellanos, de la Comisión Diocesana para la Canonización del médico de los pobres, según detalla una nota de prensa.

Especificó, además, que el tema musical oficial de la canonización se llama “El Santo de Venezuela”, a cargo del presbítero Pedro Terán y el ministerio Pax Dei.

Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional

