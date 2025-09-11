Presentarán libro sobre José Gregorio y canción oficial de Trujillo para su canonización #11Sep

- Publicidad -

Trabajo de: www.laverdad.com

Un libro sobre la vida y obra del beato José Gregorio Hernández y la canción oficial de Trujillo para su canonización, el próximo domingo 19 de octubre, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, presentarán este viernes 12 de septiembre en Isnotú, su pueblo natal.

- Publicidad -

La actividad se realizará en el Santuario del Niño Jesús Isnotú, a partir de las 10.00 de la mañana, con la presencia de monseñor José Trinidad Fernández, obispo de Trujillo.

El texto ”100 preguntas y respuestas indispensables sobre San José Gregorio Hernández” lo escribió el sacerdote José Magdaleno Álvarez, párroco y rector del Santuario, según informó el periodista Franklin Castellanos, de la Comisión Diocesana para la Canonización del médico de los pobres, según detalla una nota de prensa.

Especificó, además, que el tema musical oficial de la canonización se llama “El Santo de Venezuela”, a cargo del presbítero Pedro Terán y el ministerio Pax Dei.

Trabajo de: La verdad del Zulia

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí