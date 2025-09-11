PulsoEmpresarial ExpoFerre Caracas 2025 mostrará avances en la producción nacional del sector ferretero en Venezuela

- Publicidad -

A pocas semanas del evento gremial más importante de la Cámara Ferretera Nacional (CFN); la ExpoFerre Caracas 2025, el presidente de la institución, Bruno Saglimbeni, destacó el importante aumento en la producción local de insumos que se refleja en las marcas que mostrarán sus innovaciones del 26 al 28 de septiembre en el Centro Comercial Líder de la ciudad capital.

“Hay una participación importante en esta edición de marcas de fabricación nacional, entre 30 y 35% de los expositores, porque estamos produciendo mucho más, estamos haciendo tanques, generadores, pinturas, grifería, selladores y hasta pegamentos. Es un récord de producción nacional que estará presente en la exposición para potenciar el mercado en todo el país y conectar marcas fabricadas y desarrolladas en Venezuela con los distribuidores”, explicó.

Saglimbeni celebró además la presencia de reconocidas marcas de amplia trayectoria internacional que buscan espacio en el mercado venezolano desde Colombia, México, China, Italia y otras naciones. El evento será de acceso libre y se espera superar el número de visitantes de las ediciones anteriores.

Desde la Cámara Ferretera Nacional aseguran que estos encuentros han permitido optimizar la estructura de costos en el sector ferretero porque acercan a todos los actores y conectan directamente con los representantes de marcas o dueños de empresas dispuestos a negociar con todos los visitantes. “Lo que hacemos es tender los puentes entre proveedores y puntos de ventas para que se hagan negocios con la fuente y beneficiar a todos los sectores. Eso nos permite mejores estructuras de costos y tener precios más competitivos”, indicó.

La ExpoFerre Caracas 2025 será la más grande en la historia reciente del evento con ocho mil metros cuadrados de exhibición comercial en donde más 180 expositores y más 500 marcas mostrarán sus potencialidades. Desde la CFN se muestran confiados en que esta exposición superará las negociaciones concretadas en las ediciones de Barquisimeto y Lecherías llevadas a cabo este mismo año.

“A ExpoFerre Caracas se trasladan los ferreteros de todo el país porque saben que en esta feria se viene a hacer negocios. Independientemente de que ya se conozcan, siempre hay promociones, descuentos especiales, lanzamientos y demostraciones de productos nuevos. El ferretero está acostumbrado a que siempre hay algo nuevo para los negocios a corto, mediano y largo plazo”, exclamó.

El representante de la Cámara Ferretera Nacional sostuvo que el sector ha mostrado signos de crecimiento en los últimos meses y espera que con las recientes medidas económicas esta tendencia se mantenga hasta finales de año.

