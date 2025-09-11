Ramón Bolotín: El 80% del aceite comestible que se consume en Venezuela es importado #11Sep

- Publicidad -

La producción de aceites comestibles en Venezuela, en la actualidad, es insuficiente para cubrir la demanda interna, de allí que el 80% del aceite que se consume en el país es importado, revela Ramón Elías Bolotín, director de oleaginosas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

Durante una entrevista realizada en Fedecámaras Radio, Ramón Elías explica que oleaginosas es el nombre con el que se designa a aquellos cultivos de los cuales se puede extraer aceite o grasas comestibles. El girasol, la palma aceitera y la soja serían ejemplos de este tipo.

- Publicidad -

Además, el director de oleaginosas de Fedeagro estima que en el país la producción de aceite de girasol ha experimentado un repunte. No obstante, todavía se sigue dependiendo de las importaciones para cubrir hasta un 80% del mercado interno de aceites comestibles. Sin embargo, Bolotín adelantó que hay planes para aumentar la superficie sembrada con oleaginosas.

“La siembra de girasoles del ciclo norte – verano 2024 – 2025 fue de unas 3000 hectáreas. Esto representó solo el 20% de lo esperado. Para el próximo ciclo de siembra, tenemos un ambicioso plan para llegar a las 30.000 hectáreas, solamente en el estado Portuguesa”, indicó el gremialista.

Problemas de los productores de aceites

El principal problema que han enfrentado los productores para ampliar la superficie de siembra reside en la escasez de combustible, pero este plan para alcanzar las 30.000 hectáreas de girasol en Portuguesa cuenta con el apoyo de las autoridades, quienes se han comprometido a proveer gasoil.

Durante la entrevista, también se abordó la necesidad de crear seguros agrícolas para casos de imprevistos. “Algo que también está frenando la llegada de todas estas inversiones al campo es que no existe un seguro agrícola. Esta condición es fundamental para que, de alguna manera, los inversionistas tengan garantizado el retorno del capital invertido como mínimo”, declaró Ramón Elías Bolotín en Fedecámaras Radio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí