SNTP exige libertad de sindicalistas: Hay más de 100 trabajadores petroleros presos #11Sep

- Publicidad -

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp) exigió la libertad de los dirigentes sindicales y gremiales que se encuentran presos por defender los derechos de los venezolanos.

- Publicidad -

De acuerdo con el registro que lleva el sindicato, hay más de 15 activistas y 101 trabajadores de la industria petrolera detenidos, pero «podría haber más», escribió.

En una publicación en redes sociales, la organización señaló que muchos de estos dirigentes se encuentran «desaparecidos y enfermos», por lo que pidió que se respete el debido proceso y se garantice atención médica urgente.

De acuerdo con el reporte de Foro Penal, hasta el 8 de septiembre había 823 presos políticos en Venezuela. En el balance publicado en sus redes sociales, la oenegé señaló que se desconoce el paradero de 45 personas. En los últimos días, organizaciones políticas y de derechos humanos han advertido sobre el incremento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país.

Para la próxima semana, el Comité por la libertad de los presos políticos está convocando la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad en la que familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudirán a las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia, en Caracas, para exigir justicia y el respeto al debido proceso. La actividad se realizará desde el 15 hasta el 19 de septiembre.

Leer más: www.talcualdigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí