Buscar
APOYAR

SNTP exige libertad de sindicalistas: Hay más de 100 trabajadores petroleros presos #11Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasNacionales
- Publicidad -

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp) exigió la libertad de los dirigentes sindicales y gremiales que se encuentran presos por defender los derechos de los venezolanos.

- Publicidad -

De acuerdo con el registro que lleva el sindicato, hay más de 15 activistas y 101 trabajadores de la industria petrolera detenidos, pero «podría haber más», escribió.

En una publicación en redes sociales, la organización señaló que muchos de estos dirigentes se encuentran «desaparecidos y enfermos», por lo que pidió que se respete el debido proceso y se garantice atención médica urgente.

De acuerdo con el reporte de Foro Penal, hasta el 8 de septiembre había 823 presos políticos en Venezuela. En el balance publicado en sus redes sociales, la oenegé señaló que se desconoce el paradero de 45 personas. En los últimos días, organizaciones políticas y de derechos humanos han advertido sobre el incremento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país.

Para la próxima semana, el Comité por la libertad de los presos políticos está convocando la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad en la que familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudirán a las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia, en Caracas, para exigir justicia y el respeto al debido proceso. La actividad se realizará desde el 15  hasta el 19 de septiembre.

Leer más: www.talcualdigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
VIDEO | Nicolás Maduro exigió una reestructuración para La Vinotinto después de quedar eliminada #11Sep
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

El suicidio como escape: La desesperación de presos políticos en Tocorón #10Sep

En la cárcel de Tocorón, el Centro Penitenciario de Aragua, la situación para muchos presos políticos es desesperante. Viven un infierno diario de abusos y torturas, con celdas oscuras, calor sofocante y condiciones inhumanas que han trastornado su espíritu.

EE.UU. denuncia sobrevuelo de aviones de combate venezolanos sobre buque en el Caribe #5Sep

Jugadores de La Vinotinto desilusionados por no alcanzar el repechaje mundial #10Sep

El espectáculo de la Luna de Sangre regresa a Venezuela este 7 de septiembre #5Sep

- Publicidad -

Debes leer

VIDEO | Nicolás Maduro exigió una reestructuración para La Vinotinto después de quedar eliminada #11Sep

Este miércoles 10 de septiembre, Nicolás Maduro pidió una reestructuración de todo el cuerpo técnico de la Vinotinto, tras la derrota de la selección...

Venezuela inicia el año escolar con viejos problemas y nuevas promesas oficiales #11Sep

Tulio Ramírez: Para 2030 aquí no va a haber graduados en educación #11Sep

Ramón Bolotín: El 80% del aceite comestible que se consume en Venezuela es importado #11Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.