VIDEO | Ciclistas de la Vuelta a Venezuela recorren el estado Lara #11Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

La Vuelta a Venezuela 2025 avanza en su LVII edición, con la etapa de hoy transitando por el estado Lara y Barquisimeto
La LVII edición de la Vuelta a Venezuela, un evento avalado por la Unión Ciclística Internacional (UCI), continúa su recorrido a través del territorio nacional. En la jornada de este jueves 11 de septiembre, la caravana ciclística atravesó el estado Lara, donde los pedalistas fueron vistos transitando por la emblemática avenida Lara de Barquisimeto.

El evento, que dio inicio el pasado 7 de septiembre en el estado Táchira, cuenta con la participación de 16 equipos nacionales y 5 internacionales, con representantes de países como Colombia, Cuba, Ecuador, Portugal, Rusia y la anfitriona Venezuela.

El colombiano Camilo Gómez, del equipo Shimano, se ha posicionado como uno de los protagonistas de esta edición al obtener el maillot de líder de etapa tras imponerse en el circuito de 126 kilómetros en la ciudad de Valera.

Para garantizar el éxito y la seguridad de la competencia, las autoridades locales han implementado un plan de cierres viales temporales en la ciudad de Barquisimeto. A partir de las 10:00 a.m., se vió afectado el tránsito en las avenidas Florencio Jiménez, Libertador, Los Leones y Lara, en el marco de la etapa que conecta Carora con Araure.

Se exhorta a los conductores y transeúntes a tomar las previsiones necesarias, utilizar rutas alternas y atender a las indicaciones de los cuerpos de seguridad presentes en el recorrido. La etapa de hoy culmina en Araure, y su recorrido oficial incluye las principales arterias viales de la capital larense.

