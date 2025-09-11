Buscar
VIDEO | Maduro lanza el «Plan Independencia 200» con 284 «frentes de batalla» #11Sep

Nira López
NoticiasNacionales
Nicolás Maduro anunció este jueves la activación del «Plan Independencia 200», una iniciativa que, según él, movilizará a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la milicia y otros cuerpos de combate en 284 frentes de batalla a lo largo de todo el país.

«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla», señaló Maduro.

El objetivo es garantizar «la independencia y la paz» de Venezuela. «El pueblo jamás será esclavo ni colonia de nadie», declaró Maduro durante un acto transmitido por la televisión.

Por último subrayó que la FANB está en «ofensiva permanente» para consolidar la paz y mantener la «unión nacional».

