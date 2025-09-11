VIDEO | María Corina Machado invita a los venezolanos a unirse por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles #11Sep

María Corina Machado ha instado a los venezolanos a unirse en los 40 días previos a la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, un evento pautado para el 19 de octubre.
A través de sus redes sociales, la política ha calificado este tiempo como un período de unión, reconciliación y resistencia espiritual.
Un llamado a la esperanza y la organización
En su declaración, Machado resalta el significado de las canonizaciones como un símbolo de esperanza y unidad nacional en medio de la crisis que enfrenta Venezuela. «Son tiempos de cambio y de renovación», afirmó, sugiriendo que «las fuerzas del bien» están avanzando y que el actual gobierno de Nicolás Maduro comienza a mostrar «grietas». La política enfatizó la necesidad de que todos los venezolanos se organicen y estén listos para actuar.
40 días de sanación y reencuentro
De esta manera, Machado propuso que los 40 días que restan para la ceremonia de canonización sean dedicados a un proceso de unión y sanación. Machado describió a José Gregorio Hernández como el «santo del pueblo que cura las heridas» y aseguró que su celebración no debe ser apropiada por nadie. En este sentido, invitó a los venezolanos a rezar el rosario a diario hasta el 19 de octubre como un acto de fe y resistencia.
Machado concluyó su mensaje con una nota de confianza y determinación. «Avanzamos cada día con firmeza, serenidad, coraje, confianza y profundo amor por Venezuela y por nuestros hijos. Avanzamos de la mano de Dios y con José Gregorio que seguirá curando a su pueblo», expresó, reforzando su mensaje de que todo estará bien.
