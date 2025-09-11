VIDEO | Nicolás Maduro exigió una reestructuración para La Vinotinto después de quedar eliminada #11Sep

- Publicidad -

Este miércoles 10 de septiembre, Nicolás Maduro pidió una reestructuración de todo el cuerpo técnico de la Vinotinto, tras la derrota de la selección ante su similar de Colombia, lo que provocó la eliminación de la selección venezolana.

Durante la transmisión del canal Venezolana de Televisión, Maduro mencionó que todo el país exige una reorganización de la estrategia, de la doctrina, de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto.

«Me hago portavoz de millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, siempre levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad o derrota, levantarla, que el día de la Vinotinto llegará y llegará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo».

Es importante resaltar que la Vinotinto llegó con opciones para clasificar al repechaje mundialista, pero la derrota ante la selección colombiana por 3-6 y la victoria de Bolivia a Brasil, terminó por cerrar todas las posibilidades que tenía la selección venezolana antes del pitazo inicial.

José Agustín Ibarra / Pasante

