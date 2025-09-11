Buscar
VIDEO | Reportan 20 heridos en explosión de fábrica de fuegos artificiales #11Sep

Nira López
Por Nira López

-

NoticiasNacionales
Una potente explosión sacudió la mañana de este jueves a los habitantes de Maracaibo y del municipio San Francisco, en el estado Zulia. El estallido, que se registró alrededor de las 9:30 a.m., habría ocurrido en el almacén de una empresa de fuegos artificiales, ubicada en la Zona Industrial II, justo frente a la sede de los Bomberos de San Francisco.

La detonación fue tan fuerte que una vecina de la zona relató: «Vibró todo, salimos espantadas de la casa porque las puertas se querían salir de su marco. Fue horrible«. La onda expansiva no solo causó pánico, sino que también provocó la rotura de ventanas y lámparas en los edificios y establecimientos aledaños.

Tras el incidente, se ha desplegado un operativo de emergencia con ambulancias, patrullas policiales y equipos de rescate dirigiéndose al lugar para atender la situación. Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del siniestro.

