Barquisimeto se prepara para La Confederación Sudamericana de Tenis Lara 2025 #12Sep

Con el respaldo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), el estado Lara se prepara para ser la sede de un importante torneo internacional que reunirá a las promesas del tenis de todo el país. El evento, que se desarrollará en el Complejo Bolivariano de Tenis, busca consolidar a los jóvenes talentos y fortalecer el ranking nacional.

En una rueda de prensa, la presidenta de la Asociación de Tenis del estado Lara, Rebeca Palmero, anunció que el torneo, que cuenta con el aval internacional, es un paso clave para el desarrollo del tenis juvenil en Venezuela. «Estos torneos son cruciales para que nuestros talentos consoliden su ranking internacional, lo que nos permite preparar a las selecciones que representarán a Venezuela en futuros sudamericanos en las categorías 12, 14 y 16», afirmó Palmero.

El evento contará con la participación de 180 atletas, incluyendo las 32 mejores raquetas nacionales en las categorías 14 y 16 años. Los deportistas provienen de diversas ciudades de Venezuela y se concentrarán en el estado Lara para esta competencia de siete días.

El clasificatorio comenzará este fin de semana, mientras que el cuadro principal se iniciará el lunes 19 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones del aniversario del municipio Iribarren. «Invitamos a todos los amantes del tenis a disfrutar de esta actividad deportiva», dijo Palmero, destacando que la entrada es gratuita y los partidos se jugarán a partir de las 8:30 a.m.

Palmero también resaltó el crecimiento del tenis larense en los últimos cuatro años, atribuyendo el éxito al esfuerzo de masificación de la disciplina. «Lara ha sido una referencia en talento, infraestructura y actividades federativas», aseguró. Este crecimiento se ha visto reflejado en el aumento de la participación en competencias, pasando de un 15% a un 70% del calendario federativo del estado. «Hemos crecido en arbitraje y en la masificación de entrenadores, lo que nos permite un desarrollo integral de los nuevos talentos», concluyó.

El evento contará con la presencia de dos árbitros certificados internacionalmente, quienes garantizarán el correcto desarrollo de los partidos. La presidenta de la asociación agradeció el apoyo del Instituto de Deportes del estado Lara (IDEL).

