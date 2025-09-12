Explosión de camión de gas causa caos en la Ciudad de México #12Sep

- Publicidad -

Una violenta explosión originada por un camión cisterna cargado de gas provocó una estela de tragedia en la Ciudad de México, dejando numerosos lesionados y víctimas fatales.

El suceso, ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre, resultó en la muerte de 8 personas y en más de 90 lesionados, de los cuales 22 se encuentran en estado grave, muchos de ellos con severas quemaduras. La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, confirmó la lamentable cifra.

El impactante estallido tuvo lugar en una zona de alto tránsito vehicular, específicamente en el cruce del Puente de la Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza. La magnitud de la explosión fue tal que generó una onda expansiva que incineró numerosos vehículos cercanos, provocando el caos en Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas de la capital.

Un bombero apunta con una larga manguera que está rociando agua a un vehículo en llamas

Foto: AP

Brugada informó que un número significativo de los heridos, varios de ellos con quemaduras que afectan más de la mitad de su cuerpo, fueron trasladados a hospitales. Afortunadamente, al menos diez de las víctimas ya han recibido el alta médica.

Investigación en curso y testimonios desgarradores

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas de la explosión. Las primeras informaciones apuntan a que la volcadura del camión cisterna, conocido en México como «pipa», pudo haber provocado la fuga de gas que culminó en el trágico suceso.

En medio de la devastación, testigos presenciales compartieron relatos escalofriantes. Paula Citlalli, una de las afectadas, describió cómo observó una densa nube de humo blanco mientras conducía su automóvil.

«Traté de acelerar, pero no pude avanzar porque el carro de adelante no avanzaba», relató a medios locales, visiblemente afectada. «Me puse tan nerviosa que no podía abrir la puerta, y como no pude abrir la puerta, vi como venía una ráfaga de fuego».

El conductor del camión cisterna, cuya empresa transportista es Transportadora Silza, se encuentra hospitalizado en estado crítico. La compañía emitió un comunicado lamentando el accidente y asegurando que asumirá su responsabilidad.

Los equipos de emergencia trabajaron arduamente para controlar las llamas y la fuga del gas, que se estimaba en unos 20.000 litros. Finalmente, lograron quemar el combustible restante y retirar el camión cisterna sin que se produjeran incidentes adicionales. Sin embargo, las secuelas de esta terrible explosión en la Ciudad de México serán profundas.

