El 25 de Septiembre: II Foro “De emprendedor a empresario: aliados en apoyo mutuo” #12Sep

- Publicidad -

La nueva edición del II Foro “De emprendedor a empresario: aliados en apoyo mutuo” a realizarse el 25 de septiembre en el auditorio “Ángel Cervini” en la sede de Fedecámaras, se enfocará en temas como formalización empresarial, digitalización e inclusión financiera.

Mujeres y plataformas digitales: motores de la nueva economía y políticas locales, tributación y ecosistema formal, son los aspectos contenidos en el temario del II Foro “De emprendedor a empresario: aliados en apoyo mutuo”, que, organizado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -Fedecámaras-, en sinergia con la Asociación de trabajadores, emprendedores y microempresarios -Atraem-, se llevará a cabo a partir de las 9:30 a.m. en el teatro “Ángel Cervini” de la sede de Fedecámaras, ubicada en la urbanización El Bosque, en la ciudad de Caracas.

- Publicidad -

Durante el primer segmento, Tiziana Polesel, primera vicepresidente de Fedecámaras, tendrá bajo su responsabilidad la moderación del panel integrado por Claudia Valladares, Peggy Rivas, Hirwing González, María Alejandra Rodríguez y Luisa Mariana Pulido, quienes disertarán acerca del rol estratégico de las mujeres emprendedoras y el uso de plataformas digitales para la profesionalización, crecimiento y formalización de negocios en Venezuela.

Para la segunda parte de la actividad, fueron invitados los representantes de las alcaldías de la Gran Caracas, quienes, conducidos por Alfredo Sánchez, director de la plataforma Negociopyme en Argentina, Colombia y Venezuela, intercambiarán experiencias sobre los instrumentos jurídicos y normativos que pueden aplicar los gobiernos municipales para crear un ambiente propicio para la formalización.

La instalación del foro estará a cargo del empresario Adán Celis, quien presidió Fedecámaras entre 2023-2025, y Alfredo Padilla, director de Atraem. Las palabras de clausura corresponderán a Felipe Capozzolo, actual presidente de la institución gremial.

La participación es sin costo alguno, previo registro en el enlace II Foro de emprendedor a empresario: aliados en apoyo mutuo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí