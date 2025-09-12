Estados Unidos reactivará portal para renovación del TPS de venezolanos #12Sep

- Publicidad -

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a reactivar, a más tardar este viernes 12 de septiembre, el portal en línea para que los venezolanos con TPS renueven su inscripción. La medida se tomó durante una audiencia especial en Los Ángeles, solicitada por los abogados de los beneficiarios y presidida por el juez Edward Chen.

Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus, confirmó que el portal reflejará la vigencia del TPS desde el 5 de septiembre —cuando se emitió la orden judicial— hasta octubre de 2026, mientras avanzan las apelaciones.

Re-registro en línea por 24 horas

Además, se acordó reabrir la opción de re-registro en línea durante 24 horas, aunque la habilitación será notificada a los beneficiarios con cuatro horas de antelación.

“Mañana, todo el mundo vuelve a tener TPS. Todos los venezolanos con TPS lo tendrán vigente. Ganamos las dos decisiones. Hoy es un gran día”, celebró Ferro en un video publicado en Instagram.

Antecedentes y fallo judicial

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) había desactivado el miércoles los formularios en línea que permitían la actualización del estatus migratorio, lo que provocó reclamos de los abogados.

Jéssica Bansal, representante legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), denunció que USCIS estaba incumpliendo la orden del juez Chen, quien mantuvo el TPS para venezolanos y cerca de 500.000 haitianos.

El magistrado determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus atribuciones al eliminar el amparo, calificando su decisión de “arbitraria y caprichosa”.

Más de 600.000 venezolanos beneficiados

La demanda protege a dos grupos de venezolanos: los 250.000 que recibieron el TPS en 2021 y que vencía el 10 de septiembre de 2025, y los 350.000 beneficiarios de la extensión de 2023. En total, cerca de 600.000 personas mantienen vigente este estatus migratorio gracias al fallo.

