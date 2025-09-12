Explosión de transformador deja a 20 familias y 7 comercios sin electricidad en la avenida 13 con calle 49 #12Sep

- Publicidad -

El Movimiento por los servicios públicos de la Parroquia Concepción (MOSECO) ha hecho un llamado urgente a las autoridades de CORPOELEC y la Alcaldía de Barquisimeto para resolver una prolongada interrupción del servicio eléctrico que afecta a la carrera 13 con calle 49. La falla, que se reportó el pasado miércoles 10 de septiembre, ha dejado a más de 20 familias y 7 negocios sin electricidad, generando graves perjuicios económicos y de salud.

César Vizcaya Castellanos, integrante de MOSECO, señaló a El Impulso que esta situación afecta a los vecinos, comerciantes de la zona y directamente al Hospital Dr. Daza Pereira del Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

«Llevamos tres días sin luz. La situación es crítica no solo para los vecinos y comerciantes que están perdiendo sus productos, sino también para el Hospital Dr. Daza Pereira del Instituto Venezolano de Seguros Sociales que se encuentra en el área», afirmó Vizcaya.

La principal preocupación: cadena de frío

Vizcaya señala que muchos alimentos en los hogares y negocios se están dañando, pero la situación más alarmante es la del hospital, donde la falta de energía amenaza la conservación de medicamentos que requieren refrigeración para mantener su efectividad.

El representante de MOSECO exige a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto de inmediato y procedan a la instalación de un nuevo transformador que restablezca el servicio en la zona.

«No podemos seguir esperando que esta problemática se resuelva sola. Es una cuestión de salud pública y bienestar para todos los residentes», concluyó Vizcaya

