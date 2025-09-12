Buscar
APOYAR

Inameh pronostica lluvias y descargas eléctricas en gran parte de Venezuela #12Sep

Carmenmilagro Aulino
Por Carmenmilagro Aulino

-

DestacadosNoticiasNacionales
- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este viernes 12 de septiembre Venezuela presenta cielos parcialmente nublados, con presencia de lluvias dispersas en varias zonas del país. 

El organismo advirtió que, durante la tarde y la noche, se intensificarán las precipitaciones y descargas eléctricas en distintas regiones.

- Publicidad -

Mañana con nubosidad fragmentada

En horas de la mañana se registraron áreas con nubosidad y lluvias de intensidad variable en Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, Guárico, Apure, Portuguesa, Cojedes, norte de Táchira, oeste de Mérida y sur de Zulia.

Incremento de lluvias hacia la tarde y noche

El pronóstico prevé que la actividad atmosférica aumente en la segunda parte del día, generando chubascos, lluvias y descargas eléctricas en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Los Andes y Zulia. También se podrían presentar precipitaciones aisladas en la Región Central.

Temperaturas extremas

El reporte detalla un marcado contraste térmico en el país:

  • 6°C en zonas montañosas de Mérida, la mínima prevista.
  • Hasta 39°C en Zulia, Falcón y Guayana Esequiba, las temperaturas más altas.
  • Acumulados de lluvias entre 4 y 40 milímetros.

Ondas tropicales en seguimiento

Actualmente, tres ondas tropicales están bajo vigilancia:

  • Onda Tropical N° 34: ingresando al oriente venezolano.
  • Onda Tropical N° 35: avanza por el Atlántico y llegaría a Guayana Esequiba entre el 14 y 15 de septiembre.
  • Onda Tropical N° 37: ubicada al oeste de África, con proyección de llegada a Guayana Esequiba entre el 19 y 20 de septiembre.

El Inameh exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones frente a posibles precipitaciones intensas y descargas eléctricas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Revelan la imagen oficial para la canonización de José Gregorio Hernández #12sep
Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino
Periodista en El Impulso desde 2023.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Conatel: Operadoras en la subasta de frecuencias radioeléctricas el 10Sep #5Sep

Las operadoras precalificadas que participarán en la oferta pública destinada al otorgamiento de los bloques de frecuencia «CC», «DD», «FF» y «GG» en todo...

La arepa vs salteña: Venezuela y Bolivia se miden en semifinales del Mundial de Desayunos #6Sep

Foro Penal registra 823 presos políticos: 45 están en situación de desaparición forzada #10Sep

Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri #6Sep

- Publicidad -

Debes leer

#PulsoEmpresarial CALOX cumple 90 años cuidando la salud de los venezolanos

Es una empresa con capital 100% venezolano, que conmemora nueve décadas de legado, evolución, proyección y compromiso. Hoy, cuenta con 3 plantas de fabricación en Venezuela y una sólida presencia en Centroamérica y el Caribe.

Revelan la imagen oficial para la canonización de José Gregorio Hernández #12sep

Explosión de camión de gas causa caos en la Ciudad de México #12Sep

VIDEO | Maduro: “WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo” #12Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.