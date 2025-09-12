Inameh pronostica lluvias y descargas eléctricas en gran parte de Venezuela #12Sep

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este viernes 12 de septiembre Venezuela presenta cielos parcialmente nublados, con presencia de lluvias dispersas en varias zonas del país.

El organismo advirtió que, durante la tarde y la noche, se intensificarán las precipitaciones y descargas eléctricas en distintas regiones.

Mañana con nubosidad fragmentada

En horas de la mañana se registraron áreas con nubosidad y lluvias de intensidad variable en Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, Guárico, Apure, Portuguesa, Cojedes, norte de Táchira, oeste de Mérida y sur de Zulia.

Incremento de lluvias hacia la tarde y noche

El pronóstico prevé que la actividad atmosférica aumente en la segunda parte del día, generando chubascos, lluvias y descargas eléctricas en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Los Andes y Zulia. También se podrían presentar precipitaciones aisladas en la Región Central.

Temperaturas extremas

El reporte detalla un marcado contraste térmico en el país:

6°C en zonas montañosas de Mérida , la mínima prevista.



, la mínima prevista. Hasta 39°C en Zulia, Falcón y Guayana Esequiba , las temperaturas más altas.



, las temperaturas más altas. Acumulados de lluvias entre 4 y 40 milímetros.



Ondas tropicales en seguimiento

Actualmente, tres ondas tropicales están bajo vigilancia:

Onda Tropical N° 34 : ingresando al oriente venezolano.



: ingresando al oriente venezolano. Onda Tropical N° 35 : avanza por el Atlántico y llegaría a Guayana Esequiba entre el 14 y 15 de septiembre .



: avanza por el Atlántico y llegaría a . Onda Tropical N° 37: ubicada al oeste de África, con proyección de llegada a Guayana Esequiba entre el 19 y 20 de septiembre.



El Inameh exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones frente a posibles precipitaciones intensas y descargas eléctricas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

