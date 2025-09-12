Maestros rechazan bono de 12,5 bolívares y exigen respeto a la fecha oficial del regreso a clases #12Sep

- Publicidad -

Maestros venezolanos expresaron su indignación tras recibir un bono de regreso a clases de apenas 12,5 bolívares, equivalente a 8 centavos de dólar, y una quincena correspondiente a septiembre de 270 bolívares, menos de 2 dólares. En redes sociales, usuarios calificaron el pago como un insulto.

La cuenta @gererfer en X ironizó: “La primera quincena del mes de septiembre, 270 bolívares, menos de 2 dólares; y (…) un bono por inicio de año escolar de 12,5 bolívares”.

Régimen chavista abona la 1ra. Quincena del mes de septiembre 270bsd. menos de 2$ y una mentada de madre, perdón un bono por inicio de año escolar de 12,5bsd. equivalente a 8 CENTAVOS DE DÓLAR.#ParoGeneralIndefinidoYa @Docentes_Libres @coalicionsind @dccolectivo @GremioDocente pic.twitter.com/bP9hjlJDbE — gererfer (@gererfer) September 10, 2025

Quejas en redes sociales y en el gremio

Los docentes también criticaron que las autoridades intentaran forzar la incorporación a las aulas antes del 16 de septiembre, fecha establecida en la Ley Orgánica de Educación. Denunciaron que los directores de planteles están siendo presionados por jefes municipales, lo que consideraron una violación a sus derechos contractuales.

Ciudadanos sumaron su descontento con ejemplos del costo de vida: “Ayer compré 1 aguacate en 120 bolívares, 1 pimentón en 60 bolívares, 5 ajíes en 58 bolívares, 4 tomates en 52 bolívares, 4 cebollitas en 39 bolívares. Ninguno de esos vegetales los podrá comprar un maestro con lo que le abonaron esta quincena”, escribió un usuario.

Otros recordaron que el sueldo mensual de un docente no supera los 2 dólares, insuficiente para cubrir transporte, ropa, comida o medicamentos.

Sindicato exige mejoras a Héctor Rodríguez

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Educativo del estado Lara solicitó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, dar respuesta a las necesidades urgentes del gremio docente y del personal administrativo al inicio del año escolar.

Carlos Jiménez, representante sindical, destacó como prioridades:

Créditos para docentes con emprendimientos.

Dotación de viviendas para quienes no las poseen.

Cumplimiento del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Además, denunció que el congelamiento de sueldos desde marzo de 2022 impacta directamente en las prestaciones sociales: “Esto atenta contra el patrimonio del trabajador, porque reciben sus prestaciones sociales con base en un sueldo de hace más de dos años”.

La indignación por los pagos insuficientes y el intento de adelantar la incorporación escolar se suma a una larga lista de reclamos del sector educativo. Mientras los docentes denuncian que no pueden cubrir ni la canasta básica, el gremio insiste en que el 16 de septiembre es la fecha oficial para el regreso a clases y exige al ministerio respuestas concretas.

