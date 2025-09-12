OPINIÓN Un gran pintor venezolano #12Sep

- Publicidad -

El maestro Héctor Poleo, nació en 1918- muere en 1989, en Caracas. En los primeros meses, cuando comenzaba a mezclar los colores ,de vez en cuando, oía hablar del pintor Héctor Poleo. Estaba comenzando, en la Escuela de Arte Plásticas. Me comentaba el maestro José Requena, quién había estudiado en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y compartió con Poleo. De esta manera, fui aprendiendo que, él era un gran artista, que había estudiado en México, en la Escuela San Carlos; recuerdo la obra «Los tres comisarios» la cual, fue una imagen muy conocida y que se convirtió en una referencia para mí y para el arte venezolano, muy importante dentro del arte realista en Venezuela.

Una obra dentro del realismo social, después fui conociendo las diferentes etapas de su obra, algunas de influencias del Renacimiento. Obras de gran colorido de grandes planos de color donde predominaba la figura humana. Más adelante, vivió en Nueva York 1944-1949 en esos años se encuentra dentro de un enfoque surrealista, los colores contribuyen a la composición y lo onírico se refleja en sus cuadros.

Hace muchos años compartí bellos momentos, en París, con él y su esposa la ceramista señora Adela Rico, en su taller, disfruté todo el conocimiento de sus experiencias. Una tarde de esos instantes maravillosos, me dijo: «Quiero proponerte para la beca del Museo Guggenheim«, de Nueva York.

Debería buscar otras personas, los busqué, entre ellos, un crítico francés. Total, hice todo mi dossier con fotografías y currículum, pasaron los meses, al final, no se logró la beca. Él tenía gran fe en que yo podría obtener esa beca. Pero lo más importante, fue compartir esas tardes con el maestro Héctor Poleo.

De vez en cuando, pasaba a visitarlo y entre cuadros, pinturas, pinceles, olor a trementina y café, pasamos momentos, donde el maestro me comunicaba sus proyectos y sus grandes sueños como creador de sus valiosas pinturas.

Los años han pasado y, hay en mí, el recuerdo de esas tardes parisinas. Salía de su taller, cargado de conocimientos y la gran satisfacción de haber compartido con el creador de «Los tres comisarios«, caminaba por el boulevard Montparnasse, pensaba que en ese barrio que había sido el epicentro del arte a comienzos del siglo XX.

Recuerdo, esas obras del maestro Poleo, las cuales, me mostraron el camino cuando yo era apenas un niño, pero que sembraron en mí el deseo de ser artista.

¡Gracias! gran maestro Hector Poleo.

Esteban Castillo

