Profesores de la UCV rechazan bonos salariales y exigen la recuperación de sueldos dignos #12Sep

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un pronunciamiento contra la política salarial del gobierno de Nicolás Maduro, manifestando su negativa a normalizar la severa crisis que enfrenta el sector. El comunicado resalta la alarmante reducción del salario de los profesores a montos que oscilan entre 1 y 3 dólares mensuales, que califican de «simbólicos» y carentes de poder de compra real.

El gremio de profesores considera que la política gubernamental de sustituir el salario por bonos, como el de «Guerra Económica«, lesiona la jerarquía, el mérito y la dedicación dentro de la institución. Además, enfatizan que estas bonificaciones unilaterales carecen de sustento legal y no se toman en cuenta para el cálculo de beneficios socioeconómicos como las primas y el Bono de Fin de Año. En este sentido, la asociación advierte que si esta política se mantiene, el Bono de Fin de Año 2025 de los universitarios será un monto simbólico, calculado sobre la base de sueldos prácticamente inexistentes.

En el texto, los profesores recuerdan que altos funcionarios del Ministerio de Educación Universitaria se han comprometido en dos ocasiones a establecer mesas de trabajo para discutir estos temas, pero nunca han cumplido su palabra. La Asociación de Profesores subraya la incompatibilidad entre el supuesto crecimiento sostenido de la economía, según cifras oficiales, y la desaparición del salario de los universitarios. A juicio del gremio, esta política salarial implica una debacle para el sistema educativo en su conjunto.

Demandas y llamado a la acción

En su pronunciamiento, la Asociación de Profesores de la UCV exige al gobierno nacional que desista de imponer unilateralmente las condiciones laborales y ponga fin a la precarización de la vida y el trabajo de los universitarios.

Asimismo, la asociación exhorta al Consejo Universitario y a los Consejos de Facultad y de Escuelas a que se unan al llamado y exijan una solución urgente a la crisis salarial. Como medida inmediata, los profesores insisten en la propuesta de «salarizar» el Bono de Guerra Económica como un primer paso para la recuperación del poder adquisitivo.

Finalmente, el gremio hace un llamado a la unidad de los trabajadores a nivel nacional para impulsar una campaña sostenida por la defensa de un salario digno que honre la dedicación y el compromiso del sector universitario con la educación y el futuro del país.

