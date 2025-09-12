PulsoEmpresarial CALOX cumple 90 años cuidando la salud de los venezolanos

- Publicidad -

Lo que hoy conocemos como Calox International, nació en 1935 en Venezuela como Laboratorios Biogen. En 1971 la marca cambió su nombre a Calox y, en 1998 en línea con su proyección internacional, cambian el nombre al vigente: “Calox International”, representando a la fecha, un pilar importante de la salud en el país, por su compromiso con la calidad y la accesibilidad de sus productos, que impactan día a día de manera positiva en la vida de millones de personas, no solo en Venezuela, sino también en República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y, en Costa Rica, en donde la marca también cuenta con una planta de fabricación, al igual que en El Salvador y Perú.

Calox fue el primer laboratorio venezolano en comercializar medicamentos genéricos en el país y hoy, 90 años después de su nacimiento, pacientes y profesionales de la salud valoran la trayectoria, la calidad certificada, la disponibilidad de tratamientos efectivos, el compromiso social y la visión a largo plazo que ha tenido la empresa para el bienestar de las personas. En este 2025, Calox se posiciona como un laboratorio líder en el mercado, ocupando la posición número dos dentro del sector farmacéutico venezolano

«Cuando nació Calox, la industria farmacéutica estaba naciendo y era imposible imaginarse la empresa que somos hoy en día. Han sido 90 años de actividad ininterrumpida en Venezuela, en los que destacamos la solidez dentro del sector, nuestra capacidad de adaptarnos y los sacrificios y esfuerzos de todos los trabajadores, quienes son nuestro más grande orgullo. Aquí seguimos con nuestro propósito más claro y firme que nunca: Acompañarte en el alivio de hoy y en la salud del mañana«, expresó Daniel Enrique Finol, director ejecutivo de Calox International.

El crecimiento de Calox International se debe en gran medida a sus capacidades productivas; en 2018 y 2022 adquirieron la planta de Guarenas y Valencia, estado Carabobo, respectivamente, adicional a su planta ubicada en Los Ruices, Caracas; robustecieron su portafolio como parte de la evolución, innovación, compromiso y proyección con la salud y bienestar de los pacientes. Actualmente tienen un portafolio activo de más de 280 presentaciones (SKU) en más de 150 moléculas (principios activos) a través de una producción de más de 3 millones de medicamentos mensuales.

OTC ha fortalecido sus marcas y se ha consolidado con la adquisición de marcas icónicas para el mercado venezolano como Atamel, Festal, Hexomedine, y recientemente las marcas de Vivax como Cevax, Evigax, etc. Llevándolo a ser el portafolio número 1 dentro del mercado OTC del país. DOL fue su primera marca propia en 1992, con la que incursionaron en el mercado OTC.

MCK nace en el 2017 con el propósito de comercializar moléculas innovadoras, ha robustecido su portafolio y ha estrechado lazos con las sociedades médicas del país. Ahora en el 2025 lanzaron su nueva imagen.

Genéricos: han robustecido el portafolio y afianzado su imagen blanca y roja con la campaña "No Generalices", hoy en día su portafolio ubica la segunda posición en el país dentro del mercado de Genéricos, con más de 130 presentaciones activas en el mercado (más de 80 moléculas).

Nueva campaña: “Calox 90 años Juntos” En el marco del 90 aniversario de la marca, se levantó una campaña publicitaria 360, tanto para su público interno como externo, llamada: Calox 90 años Juntos, bajo el eslogan: Calox es la ciencia de cuidarte, que reúne la esencia de la empresa farmacéutica por nueve décadas, donde no solo se perfilan como una creadora de fórmulas de laboratorio o investigaciones, sino que demuestran que también son curiosidad, evolución constante, que tienen la capacidad de observar, aprender, adaptarse y mejorar. La campaña engloba el conocimiento con calidad, compromiso y responsabilidad para cuidar la vida de las personas, con productos farmacéuticos confiables y de alta calidad, siguiendo estándares internacionales. La campaña cuenta con una importante presencia en canales tradicionales como televisión, radio, vallas, cine y, a nivel digital también.

Calox International seguirá contribuyendo a la salud con sus productos farmacéuticos, terapias de la más alta calidad e investigación, a través de su apoyo continuo a la educación médica, para fomentar la actualización del conocimiento científico, a través del más reciente relanzamiento de la Fundación Calox, que busca justamente fortalecer los estudios de las ciencias de la salud. Del mismo modo, la empresa reafirma su compromiso con las comunidades a través de su programa de Voluntariado Calox y sus iniciativas, como la donación de medicamentos y el apoyo a poblaciones vulnerables. Recientemente la empresa fue reconocida en el Ranking de Great Place To Work -consultora que ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura organizacional, con presencia en Venezuela desde el 2005- como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en Venezuela, dentro de la categoría de más de 150 colaboradores.

Dicho reconocimiento refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo de su talento humano, la promoción de un ambiente de trabajo colaborativo, ético, motivador y también fortalece aún más, su mayor propósito: Acompañarte en el alivio de hoy y en la salud del mañana.

