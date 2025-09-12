PulsoEmpresarial Fly Travel abre sus puertas en Barquisimeto #12Sep 

- Publicidad -

Con más de ocho años de trayectoria, la agencia de viajes Fly Travel (@flytravelgoo) inauguró este jueves su nueva sede en Barquisimeto, ubicada en el primer piso del Centro Comercial Ciudad París, prometiendo conectar a los larenses con destinos nacionales e internacionales, destacando especialmente sus ofertas exclusivas para volar a Madrid, España.

​La ceremonia de apertura contó con la bendición de un sacerdote y la presencia de los CEO’s de Fly Travel, Michelle Chávez y Angel Franceshi, familiares y amigos cercanos, quienes expresaron su profunda satisfacción por la expansión.

- Publicidad -

«Estamos sumamente felices porque esta ciudad nos inspiró demasiado, ya que muchísimas personas nos pedían que tuviéramos una sede aquí», Chávez también destacó el éxito de la agencia, con un alcance «muy satisfactorio» tanto en Venezuela como a nivel internacional.​

Una experiencia de viaje desde el diseño​ de la nueva oficina, a cargo de los arquitectos Sara y Romic Gontscharenko, busca ofrecer una experiencia inmersiva a los clientes, recreando el ambiente de un aeropuerto.

«La idea del gran concepto era que la gente sintiera que estuviese en una aerolínea», explicó Romic Gontscharenko.

La sede incorpora elementos que evocan la sensación de estar en un vuelo, desde la ambientación hasta detalles como una réplica de una parte del aeropuerto de Maiquetía.​

Los destinos más populares y ofertas exclusivas ​Fly Travel, que ya cuenta con sedes en Madrid, Colombia y Argentina, tiene como destino estrella a la capital española.

Michelle Chávez señaló que Madrid, y en general todas las ciudades de España, son los destinos más solicitados por sus clientes, incluso por encima de opciones nacionales o en Miami.

​La agencia se diferencia por su servicio al cliente, ofreciendo acompañamiento «antes, durante y después» del vuelo, y por sus tarifas competitivas.

«Tenemos las tarifas más exclusivas para viajar a Madrid desde $600 o desde $580», afirmó Chávez, destacando la alianza con la aerolínea Estelar, lo que les permite ofrecer estos precios.

​La CEO de Fly Travel concluyó el evento asegurando que «todos los larenses van a estar en las mejores manos» y reafirmando el compromiso de la empresa con la calidad y la dedicación en cada viaje.

Es importante que mencionar que la organización del evento estuvo a cargo de la barquisimetana Pierina Contento @pierinacontento.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí