Revelan la imagen oficial para la canonización de José Gregorio Hernández #12sep

- Publicidad -

El próximo 19 de octubre, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles se convertirán en los primeros santos de Venezuela, en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro, en el estado del Vaticano, en Italia. El evento, que representa un hito histórico para la fe del país, será presidido por el Papa León XIV.

Recientemente se dio a conocer la imagen que será utilizada en la exposición pública. Se trata de una fotografía del «médico de los pobres» tomada en Nueva York en 1917, cuando tenía 52 años de edad. Esta misma imagen será desplegada en un estandarte en la plaza mientras se desarrolla la ceremonia, de acuerdo con la información difundida por el canal de Venevisión.

- Publicidad -

Leer más: De Caracas a Washington: El estudio de José Gregorio Hernández que le valió reconocimiento internacional

La canonización reviste un significado especial para el pueblo venezolano, que considera a José Gregorio Hernández uno de los más grandes referentes de la fe en la historia del país. Por ello, en Isnotú, su pueblo natal, se llevará a cabo la presentación de un libro sobre su vida y obra, junto a la canción oficial de Trujillo para su canonización.

Para este evento histórico, se espera la asistencia de al menos 11.000 venezolanos, quienes han demostrado su fe a lo largo de los años y se han preinscrito para asistir a las celebraciones en El Vaticano.

La presencia de esta gran cantidad de connacionales en Roma es un testimonio de la devoción por el nuevo santo y la Madre Carmen Rendiles, uniendo a la diáspora venezolana en este momento de regocijo.

Luisana Mejia / Pasante

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí