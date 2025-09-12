VIDEO | Maduro: “WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo” #12Sep

- Publicidad -

El presidente Nicolás Maduro volvió a exhortar a los venezolanos a eliminar la aplicación de mensajería WhatsApp de sus teléfonos móviles, al afirmar que se trata de un “instrumento de espionaje del imperialismo para perseguir y matar a los pueblos”.

Durante un discurso en el Teatro Municipal de Caracas, Maduro pidió a los presentes levantar la mano para reconocer si usaban la aplicación, señalando incluso a Jorge y Delcy Rodríguez: “Así no se puede”, expresó.

«WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo para perseguir a los pueblos y para matar», añadió.



Acusaciones sobre espionaje y bombardeos

Según el mandatario, muchos bombardeos en el mundo se coordinan a través de WhatsApp, mencionando como ejemplo un supuesto ataque en Catar. Aprovechó para solidarizarse con el emir catarí y condenar lo que llamó un “ataque criminal del sionismo traidor”.

«Quiero expresar públicamente nuestra solidaridad con el emir de Catar, mi hermano, mi clon, y con el pueblo de Catar, ante el ataque criminal del sionismo traidor y llamo al pueblo árabe y a los pueblos musulmanes a reaccionar a tiempo, antes de que sea tarde, lo hicieron por WhatsApp, cuadriculan todo por WhatsApp, saben toda tu vida por WhatsApp», aseguró.

Advertencia reiterada

Maduro, aseguró que la aplicación se queda con toda la información de los usuarios y recordó que el pasado 28 de agosto de 2024, advirtió que los venezolanos debían dejar de usar la aplicación.

«El videito que mandaste ayer, lo saben; el mensajito aquel, la fotico aquel, la tienen; tu ubicación, la tienen. Yo cumplí en decírselos hace un año. El 28 de agosto del año pasado se los dije y se lo digo al pueblo, WhatsApp es el gran instrumento de espionaje contra los pueblos del mundo y es el gran instrumento que han usado para masacrar pueblos enteros», reiteró.

«Así que a eliminar a WhatsApp, saca de tu vida a WhatsApp y sé libre y vive feliz», concluyó.

