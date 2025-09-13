Clases inician el 15 de septiembre: Ministro de Educación reitera llamado a cumplir con el calendario escolar 2025-2026 #13Sep

- Publicidad -

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ratificó hoy que las actividades académicas para el período escolar 2025-2026 comenzarán el próximo lunes 15 de septiembre. El anuncio fue hecho durante la presentación del calendario escolar y el Plan Nacional de Formación Docente.

Rodríguez, según una reseña de Ultimas Noticias, instó a los maestros y maestras de todo el país a recibir a la totalidad de la matrícula estudiantil, que este año incluye a 110.000 nuevos estudiantes. Detalló que el cronograma de clases se desarrollará desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y luego continuará del 12 de enero al 31 de julio. «Este calendario respeta los días feriados, 60 días de vacaciones y los 200 días de clases«, precisó.

En la nota difundida, el funcionario hizo un llamado a los educadores y a los directores regionales a garantizar el cumplimiento del cronograma, enfatizando que existen retos académicos que deben ser superados por el bienestar de los estudiantes.

Además de la confirmación del calendario, el ministro Rodríguez informó sobre una nueva iniciativa: los estudiantes con los mejores promedios apoyarán a sus compañeros en el estudio de algunas materias. Aclaró que este programa no busca sustituir a los profesores, sino ofrecer una oportunidad para que los jóvenes se interesen y «se enamoren de la profesión docente«.

En la publicación señalan que el ministro concluyó su intervención con un mensaje claro sobre la visión educativa del gobierno, reiterando que «la educación debe ser para todos, no excluyente; debe proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes, y también debe ser de calidad, que el muchacho realmente aprenda«.

