Florinda Meza sobre bioserie de Chespirito: Todo es mentira, todo es falso #13Sep

- Publicidad -

La controversia que rodea a la bioserie «Chespirito: Sin querer queriendo«, se intensifica tras las recientes declaraciones de la actriz Florinda Meza, quien ha criticado duramente la producción por distorsionar la vida de su esposo, Roberto Gómez Bolaños.

De acuerdo una reseña por Caraota Digital, Florinda Meza compartió en una entrevista con la periodista mexicana, Adela Micha, una revelación personal de Roberto Gómez Bolaños y reiteró su desaprobación a la serie.

- Publicidad -

Lea también: FOTOS | Hace 48 años: El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado visitaron Barquisimeto

«Los autores de esa serie hicieron mucho daño. El productor e inclusive la productora son responsables de muchos daños», declaró Meza.

En la nota difundida, la actriz fue enfática al denunciar el contenido de la producción, afirmando que «todo lo que aparece en esa serie es mentira, todo es falso«. Según Meza, durante ocho años se promovió la idea de que se trataba de una biografía oficial, una percepción que se consolidó entre el público a pesar de que los productores, durante el lanzamiento, la catalogaron como una fantasía.

Nunca hubo pleitos

En la publicación, también hacen referencia a la entrevista que Meza concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde la actriz desmintió una de las narrativas centrales de la serie: la supuesta confrontación entre Chespirito y el productor Enrique Segoviano en Acapulco.

Lea también: Florinda Meza a los venezolanos: Les regalo muchas risas y una luz de esperanza

«Nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos. No pasó nada de eso», aclaró.

Por último, Meza también lamentó que la serie creara un personaje de ficción que, sin ser ella, ha sido interpretado por la audiencia como su representación, generando una confusión que, asegura, ha sido perjudicial.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí