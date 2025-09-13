Buscar
FOTOS| Inaugurada la 48° Feria Internacional de Barquisimeto: Más de 250 expositores se dan cita en el complejo ferial #13Sep

JoséMa Escalona
JoséMa Escalona

La 48° Feria Internacional de Barquisimeto arrancó con una gran afluencia de público, que asistió a la inauguración oficial de uno de los eventos más esperados del año. La noche de este viernes, la ciudad se iluminó con las luces del evento, que se espera impulse la economía local y sirva como punto de encuentro para la comunidad larense.

​Durante la inauguración, el alcalde de Iribarren, Yanys Agüero, y el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, destacaron el impacto de la feria. Agüero señaló que el evento superó las expectativas en su segundo día, consolidándose como un motor de desarrollo que reúne a más de 250 expositores y ofrece una amplia variedad de más de 16 atracciones para toda la familia.

​La feria no es solo una celebración, sino también una plataforma para el crecimiento, que fomenta el intercambio comercial y cultural en un ambiente festivo. Los stands, llenos de creatividad, muestran el potencial y la calidad de los productos locales y nacionales.

Durante el recorrido inaugural, el gobernador Reyes pudo constatar el notable talento de los productores larenses, evidenciando la riqueza cultural y gastronómica de la región.

​La 48° Feria de Barquisimeto promete ser un evento memorable, con sorpresas y actividades para toda la familia. La invitación está abierta a todos los ciudadanos para que asistan y disfruten de lo mejor que la región larense tiene para ofrecer.

