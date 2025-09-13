Historia Menuda | 1930 Bonanza petrolera: Gómez y la deuda externa #13Sep

- Publicidad -

Al principio la producción de petróleo en Venezuela era muy incipiente. La extracción de crudo comienza en el Táchira en 1878. De los primitivos procesos de refinación solo se obtenía kerosén, combustible utilizado exclusivamente para la iluminación doméstica.

A principios del Siglo XX se generaliza en EEUU la producción de gasolina. El auge del automovilismo y la aviación demandan el nuevo combustible.



Venezuela se convierte en el centro de atención en Europa y Norteamérica., se inician amplias expediciones y exploraciones en búsqueda de yacimientos del llamado «oro negro» por todo el territorio nacional.



La exploración y explotación se hacen bajo la figura de la concesión. El Gobierno de Juan Vicente Gómez es el único en otorgar permisos y los familiares y allegados al dictador son los más beneficiados.



En 1914 ocurre lo que se conoce como «El Reventón del Zumaque». El pozo da nacimiento al primer campo petrolero del Zulia y allí se producen en un principio 250 barriles de petroleo diario ¡toda una proeza! Venezuela dejará de ser la misma.



En 1917 inicia la refinación de petróleo en San Lorenzo, estado Zulia, proceso que posteriormente será trasladado a la isla de Curazao. El uso del automóvil se generaliza en Venezuela. En 1925 se inaugura la gran carretera Trasandina y con ella las bombas de gasolina se diseminan por todo el país.

Ese mismo año el petróleo desplaza al café y al cacao en las exportaciones. La economía nacional deja de depender de la agricultura.

