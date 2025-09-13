Inseguridad, preocupación y zozobra rodea desaparición de Macario González #13Sep

- Publicidad -

Familiares, dirigencia política y representantes de la comunidad universitaria se encuentran muy alarmados por la desaparición del conocido abogado Macario González, quien en su condición de profesor de la Fermín Toro, abandonó las instalaciones de esa casa de estudios ayer a primeras horas de la tarde y tras más de treinta y seis horas desde que fue visto por última vez, ningún organismo de seguridad informa qué le ha podido suceder, sí es que fue objeto de detención o se encuentra en algún recinto de los cuerpos de seguridad.

Conviene decir que la última persona en estar a su lado fue el también docente universitario Alexis Latuff, quien al ser entrevistado por El Impulso reveló que a las diez y media de la mañana se efectuó un acto en la Escuela de Derecho para darle la bienvenida al cuerpo profesoral que se incorporaba al nuevo año lectivo en la mencionada universidad, situada al este de Barquisimeto.

A la una de la tarde me despedí de él y me dijo que poco después él se iría a su domicilio, relata el doctor Latuff. Cuando más tarde me enteré que había desaparecido se comenzó a investigar qué pudo haberle pasado y los vigilantes de la universidad nos dijeron que lo habían visto salir en su vehículo, con toda normalidad, y se desconoce cómo desapareció, aunque existe la sospecha que pudo ser detenido cerca de la redoma de El Sol, donde había un apostamiento de funcionarios policiales. Sin embargo, tanto familiares como profesores universitarios y dirigentes políticos, alarmados, preocupados, en medio de la zozobra que su desaparición ha ocasionado, han estado recorriendo las sedes de los organismos de seguridad; pero, ninguna respuesta han dado y en estos momentos, como es natural, causa mucha incertidumbre el destino que haya tenido el profesor Macario González.

La situación es profundamente grave, porque Macario González tiene tratamiento cardiológico permanente y sus familiares, amistades y colegas universitarios deseamos que no vaya a ser afectado por falta de los medicamentos que obligatoriamente debe tomar, manifiesta por su parte Lorenzo Monasterios, presidente del partido Un Nuevo Tiempo en Lara

.Macario González es uno de los dirigentes políticos de proyección nacional más dado al diálogo y al desempeño de la política respetuosa en Venezuela, por lo que tuvo un extraordinario desempeño al frente de la Mesa de la Unidad en el estado Lara y, además, ha demostrado ser un ciudadano ecuánime, responsable y demócrata a carta cabal.

La fiscalía del Ministerio Público debe ser el primer organismo oficial en determinar el sitio donde puede ser encontrado Macario González y, desde luego, no se le puede imputar delito alguno porque está dedicado a la docencia universitaria e impartiendo clases en su especialidad de Derecho Público.

Como ciudadanos democráticos que creemos en la aplicación de la Constitución y de las leyes, tenemos que pedir públicamente que los organismos del Estado informen la situación en que se encuentra Macario González y garantizar su estado de salud y sus derechos, porque no se le puede impedir su libertad y los derechos que le asisten constitucionalmente, enfatizó Monasterios. Queremos que se sepa dónde se encuentra sí es que fue detenido y, naturalmente, devolverle su libertad.

Es lamentable que haya inseguridad para los ciudadanos y que como en este caso, la desaparición de Macario González esté rodeada de preocupación, zozobra y angustia, que no sólo afecta a sus familiares, sino a la dirigencia polìtica, al mundo académico y, desde luego, a toda la comunidad larense, expuso Monasterios.

