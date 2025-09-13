¿Por qué a los adultos mayores les afecta más la gripe? Científicos lo descubren #13Sep

- Publicidad -

Un grupo de científicos de la Universidad de Nottingham descubrió una de las mayores incógnitas de la salud pública: el motivo por el cual la gripe es muy peligrosa para las personas de la tercera edad.

El resultado de la investigación, reseñado por El Nacional, apunta a una proteína denominada apolipoproteína D (ApoD), que actúa como un saboteador silencioso del sistema inmune en el organismo envejecido. Además, la investigación comprobó que los adultos mayores producen niveles elevados de esta proteína, lo que reduce la capacidad de sus cuerpos para combatir el virus de la gripe.

En la nota difundida señalan que la universidad detalló que esta proteína genera un daño extenso en los tejidos pulmonares y, en lugar de proteger, debilita la respuesta antiviral. En pocas palabras, la vejez no solo debilita al ser humano, sino que también produce un factor biológico que activamente dificulta la defensa contra la infección.

Indican que este hallazgo es fundamental para el mundo actual que envejece muy rápido. El coautor del estudio, Kin-Chow Chang, señala en la publicación que “el envejecimiento es un factor de riesgo principal en las muertes relacionadas con la gripe”.

Lo más positivo del estudio

Asimismo, en la reseña de El Nacional, precisan que se descubrió la posibilidad de crear terapias que detengan la ApoD, y de esta forma existe una puerta esperanzadora para proteger a los ancianos de las consecuencias más graves de la enfermedad.

El estudio fue realizado con modelos en ratones y tejidos humanos, lo que reveló una pieza clave en el rompecabezas de la salud. Indican que ahora, la ciencia no solo comprende el problema, sino que tiene un objetivo claro para combatirlo. Sostienen que la lucha contra la gripe en la población de adultos de la tercera edad ha encontrado un nuevo y prometedor camino.

José Agustín Ibarra / Pasante

