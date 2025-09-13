PulsoEmpresarial Natulac celebra éxito del plan vacacional Natukids para hijos de sus trabajadores

- Publicidad -

La empresa Industrias Maros, C.A., productora de la reconocida marca Natulac, clausuró con éxito el Plan Vacacional Natukids, una iniciativa que ofreció tres días de diversión y aprendizaje a 86 hijos de sus trabajadores. La actividad, que se desarrolló del 11 al 13 de agosto, buscó premiar a los más pequeños con unas vacaciones inolvidables, llenas de aventura y conocimiento.

El jefe de Recursos Humanos de Industrias Maros, C.A., Nairo Díaz, expresó su satisfacción por el resultado de este evento, destacando el compromiso de la empresa con el bienestar de sus colaboradores y sus familias. “Es una gran responsabilidad para nosotros como Recursos Humanos, recibir a los hijos de los trabajadores, ese tesoro tan preciado para ellos. Por eso, diseñamos un plan vacacional muy completo que garantizó el cuidado, la atención y el disfrute de los niños”, aseguró Díaz.

Un recorrido de tres días lleno de diversión y aprendizaje

El plan vacacional Natukids contó con una variada programación, pensada para entretener y educar a los participantes, con edades comprendidas entre los 6 y hasta los 12 años cumplidos:

Día 1: La aventura comenzó en el Parque del Este de Barquisimeto, donde los niños se congregaron para iniciar el día. Posteriormente, disfrutaron de una función de cine de la película animada “Tipos Malos”. Para cerrar la jornada, los pequeños exploradores visitaron las instalaciones de Industrias Maros, C.A. en Cabudare. Allí, a través del esquema “Eco explorando con Noah”, aprendieron sobre los procesos de elaboración de los productos Natulac, la importancia del reciclaje y la ciencia detrás de los alimentos.

Día 2: La diversión continuó en el Mas Park inflatable, ubicado en el Centro Comercial Las Trinitarias. Por la tarde, los niños recorrieron el Zoológico Bararidas de Barquisimeto, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con diversas especies animales, aprendiendo sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la conservación de la fauna y flora.

Día 3: El cierre de las actividades se llevó a cabo en la Hacienda Santa Elena, una piscina privada donde los niños disfrutaron de juegos acuáticos y momentos de esparcimiento. La jornada culminó con una ceremonia de premiación, en la que se reconoció el desempeño de los grupos participantes, destacando especialmente al equipo de los niños de 9 a 12 años, quienes resultaron ganadores.

Un éxito garantizado

Durante los tres días de actividades, la empresa garantizó a los participantes desayuno, almuerzo y merienda, así como un kit de uniformes que incluía una bermuda, dos franelas, un bolso, una gorra y una bandana. Durante las comidas disfrutaron de productos de la marca, al igual que en el cotillón que recibieron.

El plan vacacional contó con el apoyo de un equipo de voluntarios, incluyendo personal de Recursos Humanos y Seguridad Laboral, además de recreadores y una enfermera laboral para asegurar el bienestar de todos los niños.

Las impresiones de los padres y los niños fueron muy positivas, destacando la excelente organización y la diversión del evento. “Las impresiones han sido muy positivas por parte de los padres y los niños, quienes disfrutaron bastante. Saber cómo se llenan los ojos de los niños y el corazón de alegría nos llena de satisfacción porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien”, concluyó Nairo Díaz.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

