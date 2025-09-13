PulsoEmpresarial OKI celebra la temporada vacacional con experiencias inolvidables de la mano de sus aliados

- Publicidad -

OKI, reafirma su compromiso de estar presente en cada etapa del crecimiento, impulsando espacios de diversión, aprendizaje y creatividad durante esta temporada vacacional. La marca desarrolló un conjunto de iniciativas que conectan a los niños con la magia de jugar, explorar y compartir, disfrutando momentos llenos de risas, diversión y mucha creatividad pensando en los más pequeños de la casa y creando recuerdos inolvidables en familia.

En el marco del Día del Niño, OKI acompañó a Magialandia en una actividad especial en el C.C. Sambil La Candelaria en Caracas, donde los pequeños disfrutaron de dinámicas llenas de emoción, de la inolvidable presencia de KIO, la jirafa de OKI, que se convirtió en el centro de atención de todos los asistentes, junto a la experiencia de la estación de pintacaritas con creativos y divertidos diseños, en la que pudieron dar rienda suelta a su creatividad; con la colaboración especial de Santi (@santi.go.go).

Con el mismo espíritu de celebración por las vacaciones, OKI desarrolló un concurso en alianza con Salta Park, ofreciendo la oportunidad de vivir una experiencia llena de diversión y adrenalina a 20 ganadores. La dinámica se desarrolló a través de las redes sociales de la marca buscando regalarles un día extremo y divertido a los participantes.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la marca también es estimular la imaginación en los niños, OKI presentó el lanzamiento de su primer libro de colorear digital: “Las aventuras de la jirafa KIO”, diseñado para que los niños puedan disfrutar de sus vacaciones coloreando y compartiendo sus creaciones en línea, ofreciéndoles a la familia una opción creativa y educativa en esta temporada. También, llevó la magia de la jirafa KIO al Campamento Mi Guarimba (MG), teniendo presencia en sus kits para los campistas con parte de su portafolio, para asegurar que los pequeños pudieran disfrutar de cada producto durante la temporada vacacional y vivir días llenos de color, alegría y aprendizaje, junto a las aventuras de KIO.

A través de estas iniciativas, OKI busca reforzar su papel como una marca cercana, que cree en el valor de estar junto a las familias venezolanas, apoyando la crianza, la diversión y el sano entretenimiento, a través de productos de calidad e iniciativas que celebran la alegría, la inocencia y el amor incondicional de los más pequeños, apostando por la creación de espacios donde los niños puedan crecer felices y acompañados de experiencias memorables.

