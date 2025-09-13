Reliquia del Santo Carlo Acutis desaparece en Mérida #13Sep

- Publicidad -

La parroquia Santo Domingo de Guzmán ubicada en el estado Mérida informó que se extravió una reliquia del santo Carlo Acutis el pasado martes 9 de septiembre, dos días después de la canonización del joven ítalo-británico.

Ante este hecho, una comisión especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) inició una investigación para esclarecer la desaparición del objeto sagrado del Santo Carlo Acutis.

Reliquia de gran valor para la comunidad

La parroquia Santo Domingo de Guzmán emitió un comunicado donde destaca que la reliquia es de gran valor espiritual para la iglesia y sus feligreses, por lo que solicitaron la colaboración ciudadana para recuperarla. Además, el comunicado resalta el inmenso deseo de recuperar el objeto sagrado lo más pronto posible.

Cualquier persona con información sobre su paradero, puede comunicarse a través del número telefónico +58 412-7657958 o dirigirse directamente a la casa cural de la iglesia Santo Domingo de Guzmán.

José Agustín Ibarra / Pasante

