Todo listo para los Premios Emmy: «Severance» y «El Pingüino» lideran las nominaciones #13Sep

Este domingo 14 de septiembre se celebra la 77ª edición de los Premios Emmy, el evento más importante de la televisión estadounidense. La ceremonia se llevará a cabo en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.

La gala, según la reseña de Noticias 24, que premiará a lo mejor de la pantalla chica, será conducida por el comediante y nominado al Grammy, Nate Bargatze. La transmisión en vivo estará a cargo de la cadena de televisión CBS, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT.

En cuanto a los contendientes, en la nota difundida señalan que la serie «Severance», lidera las nominaciones con un total de 27. Le siguen de cerca «El Pingüino», con 24 candidaturas, mientras que «The Studio», sobresale en la categoría de comedia con 23 nominaciones.

Por su parte, «Adolescencia» de Netflix se lleva la delantera en el género de miniserie con 13 nominaciones.

Lista con las nominaciones en las categorías principales

Mejor serie dramática:

«Andor», Disney+

«El diplomático», Netflix

«El último de nosotros», HBO|Max

«Paraíso», Hulu

«El Pitt», HBO|Max

«Severance», Apple TV+

«Caballos lentos», Apple TV+

«El loto blanco», HBO|Max

Mejor comedia:

«Primaria Abbott», ABC

«El oso», FX en Hulu

«Hacks», HBO|Max

«Nadie quiere esto», Netflix

«Solo asesinatos en el edificio», Hulu

«Encogiéndose», Apple TV+

«El estudio», Apple TV+

«Lo que hacemos en las sombras», FX en Hulu

Mejor miniserie:

«Adolescencia», Netflix

«Black Mirror», Netflix

«Morir por sexo», FX en Hulu

«Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez», Netflix

«El Pingüino», HBO|Max

Mejor actor dramático:

Sterling K. Brown, «Paraíso»

Gary Oldman, «Caballos lentos»

Pedro Pascal, «El último de nosotros»

Adam Scott, «Severance»

Noah Wyle, «El Pitt»

Mejor actriz dramática:

Kathy Bates, «Matlock»

Sharon Horgan, «Malas hermanas»

Britt Lower, «Severance»

Bella Ramsey, «El último de nosotros»

Keri Russell, «La diplomática»

Mejor actor de comedia:

Adam Brody, «Nadie quiere esto»

Seth Rogen, «El estudio»

Jason Segel, «Encogiéndose»

Martin Short, «Solo asesinatos en el edificio»

Jeremy Allen White, «El oso»

Mejor actriz de comedia:

Uzo Aduba, «La Residencia»

Kristen Bell, «Nadie quiere esto»

Quinta Brunson, «Primaria Abbott»

Ayo Edebiri, «El oso»

Jean Smart, «Hacks»

Mejor actor de miniserie o película para televisión:

Colin Farrell, «El Pingüino»

Stephen Graham, «Adolescencia»

Jake Gyllenhaal, «Presunto inocente»

Brian Tyree Henry, «Ladrón de Drogas»

Cooper Koch, «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez»

Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

Cate Blanchett, «Descargo de responsabilidad»

Meghann Fahy, «Sirenas»

Rashida Jones, «Black Mirror»

Cristin Milioti, «El Pingüino»

Michelle Williams, «Morir por sexo»

Mejor actor de reparto de serie dramática:

Zach Cherry, «Severance»

Walton Gogginns, «El loto blanco»

Jason Isaacs, «El loto blanco»

Jamers Marsden, «Paraíso»

Sam Rockwell, «El loto blanco»

Tramell Tillman, «Separación»

John Turturro, «Separación»

Mejor actriz de reparto de serie dramática:

Patricia Arquette, «Severance»

Carrie Coon, «El loto blanco»

Katherine LaNasa, «El Pitt»

Julianne Nicholson, «Paraíso»

Parker Posey, «El loto blanco»

Natasha Rothwell, «El loto blanco»

Aimee Lou Wood, «El loto blanco»

Mejor actor de reparto de comedia:

Ike Barinholtz, «El estudio»

Colman Doming, «Las cuatro estaciones»

Harrison Ford, «Encogimiento»

Jeff Hiller, «Alguien en algún lugar»

Ebon Moss-Bachrach, «El oso»

Michael Urie, «Encogiéndose»

Bowen Yang, «Saturday Night Live»

Mejor actriz de reparto de comedia:

Liza Colón Zayas, «El oso»

Hannah Einbinder, «Hacks»

Kathryn Hahn, «El estudio»

Janelle James, «Primaria Abbott»

Cahterine O’Hara, «El estudio»

Sheryl Lee Ralph, «Primaria Abbott»

Jessica Williams, «Encogiéndose»

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión:

Javier Bardem, «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez»

Bill Camp, «Presunto inocente»

Owen Cooper, «Adolescencia»

Rob Delaney, «Morir por sexo»

Peter Sarsgaard, «Presunto inocente»

Ashley Walters, «Adolescencia»

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión:

Erin Doherty, «Adolescencia»

Ruth Negga, «presunta inocente»

Deirdre O’Connell, «El Pingüino»

Chloe Sevigny, «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez»

Jenny Slate, «Morir por sexo»

Christine Tremarco, «Adolescencia»

Alejandra García / Pasante

