VIDEO | Hija del exalcalde de Barquisimeto Macario González denuncia su desaparición y exige fe de vida #13Sep

Macarena González, hija del reconocido dirigente político y exalcalde de Barquisimeto, Macario González, denunció públicamente la desaparición de su padre, un ciudadano de 73 años, desde el pasado viernes, 12 de septiembre.

La familia ha iniciado una intensa búsqueda y exige a las autoridades correspondientes una investigación inmediata para dar con su paradero. Macarena González relató que su padre fue visto por última vez alrededor de la 1:00 de la tarde en la Universidad Fermín Toro, donde se desempeñó como docente por más de 25 años en la Escuela de Derecho.

Testigos lo vieron durante una reunión en la sala de profesores, pero desde ese momento, todo contacto se perdió.La hija de González no solo se refirió a la trayectoria de su padre como político y abogado, sino que también destacó su rol familiar: “Mi padre es esposo, es amigo, es hermano, es abuelo”.

Su preocupación se intensifica debido a la condición de salud de su padre. Aunque goza de una salud moderadamente buena, es un paciente cardíaco y depende de su medicación diaria, la cual no ha podido recibir.

Con una visible angustia, la familia González expresó su miedo y pánico ante la incertidumbre. “Sentimos miedo, sentimos pánico por lo que puede ocurrirle”, afirmó Macarena González, haciendo un llamado desesperado a la acción.

La familia ha compartido la denuncia a través de redes sociales y espera el apoyo de la ciudadanía para que el mensaje se viralice y puedan obtener alguna pista.

“Exigimos fe de vida de mi padre. Exigimos que nos digan dónde está Macario González,” finalizó Macarena González, solicitando a todos los que vean su mensaje que lo compartan para ayudar a denunciar su desaparición y lograr un desenlace positivo.

