VIDEO | Tras una reñida final contra Venezuela: Perú se lleva el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos #13Sep

El desayuno peruano fue declarado ganador del Mundial de Desayunos, un concurso global impulsado por el streamer español Ibai Llanos. La competencia, que capturó la atención de millones de usuarios en América Latina, concluyó con una victoria para Perú, que superó a Venezuela en la gran final con una diferencia de 200,000 votos.

De acuerdo una reseña del Comercio de Perú, el anuncio, realizado en las cuentas de TikTok, Instagram y YouTube deIbai, confirmó que el pan con chicharrón, el tamal y el café pasado son los favoritos del público.

​A lo largo del torneo, iniciado el 18 de agosto, la participación de los peruanos fue masiva y constante. En la semifinal, el desayuno peruano ya había logrado una cifra récord de casi 10 millones de votos al enfrentarse al desayuno chileno.

En la publicación del medio peruano señalan que el apoyo a la gastronomía de su país fue un fenómeno que unió a la población, incluyendo a figuras del espectáculo, marcas de comida y hasta personalidades de la política.

El entusiasmo, indican, demostrado en redes sociales fue clave para que el desayuno peruano avanzara en cada etapa y se consolidara como el favorito de la competencia.

​Una competencia que resalta el poder de la gastronomía regional

​La final entre Perú y Venezuela fue un reflejo del enorme prestigio culinario que poseen ambas naciones. La nota difundida precisan que el desayuno peruano se impuso con un total de 12.8 millones de votos (6.5 millones en TikTok, 4.9 millones en Instagram y 1.4 millones en YouTube), mientras que el venezolano se quedó con 12.6 millones.

