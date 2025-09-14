Buscar
Albania nombra una Inteligencia Artificial como ministra contra la corrupción #14Sep

La IA fue diseñada con la apariencia de una mujer albanesa de tez clara y cabello oscuro, y lleva vestimenta tradicional del país. Foto: cortesía
El gobierno de Albania tomó una medida innovadora para combatir la corrupción, nombrando a una Inteligencia artificial (IA) llamada Diella como ministra virtual.  Según lo explicado por el primer ministro Edi Rama, quien fue reelegido para un cuarto mandato. Diella será una integrante del gabinete sin presencia física, dedicada a supervisar los contratos del Estado.

De acuerdo a una publicación de El Diario, durante un congreso de su partido en Tirana, Rama señaló que Diella, cuyo nombre significa «Sol» en albanés, simboliza el objetivo de aportar claridad y transparencia a la administración pública. 

La reseña señala que IA fue diseñada con la apariencia de una mujer albanesa de tez clara y cabello oscuro, y lleva vestimenta tradicional del país. Una de sus principales ventajas, según Rama, es que no tiene conflictos de interés, sesgos personales ni afiliaciones políticas.

El propósito de esta designación, resalta El Diario, es hacer que los procesos de licitación en Albania sean «totalmente incorruptibles». Señalan que Diella ya estaba colaborando con el gobierno a través del portal e-Albania, donde ha asistido a ciudadanos en la obtención de documentos digitales (unos 36,000) y la realización de trámites.

Críticas y el papel de Diella

En la nota difundida también indican que Albania es objeto de críticas por casos de corrupción y lavado de dinero vinculados con el tráfico de drogas y armas. La Comisión Europea advirtió que la falta de transparencia es un obstáculo clave para la posible adhesión del país a la Unión Europea.

En este contexto, precisan que la misión de Diella será analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones irregulares en los contratos gubernamentales. Una vez que la IA revise los contratos, los transferirá a los ministerios pertinentes para su aprobación, buscando optimizar la gestión de los recursos públicos.

Alejandra García / Pasante

