ESPECIAL | Barquisimeto en el tiempo: Un recorrido por los orígenes y la transformación de la ciudad #14Sep

Todos los barquisimetanos saben que la ciudad fundada por Juan de Villegas, en 1552, se mudó varias veces, desde lo que es hoy la intercepción de la vieja carretera a Yaritagua, hasta que en 1685, definitivamente, llegó al antiplano de lo que es ahora.

La oportunidad para conocer cosas que poca gente sabe de la capital cumpleañera es ofrecida por el cronista no oficial de Barquisimeto, Iván Brito López, cuya memoria es prodigiosa para recordar hechos que ni siquiera imaginamos.

Brito López proviene de una familia muy vieja barquisimetana, pero no rica aclara, que desde muy temprana edad mostró interés por conocer la historia barquisimetana.

No piensa un instante este historiador para responder a las preguntas que le formula El Impulso.

¿Cuándo se asienta definitivamente en el antiplano, Barquisimeto comenzó a crecer y hasta dónde llegó?

Era una ciudad muy pequeña que comenzó en ser llamada Nueva Segovia de Buría. Llegaba hasta lo que es ahorita Altagracia (donde está esa iglesia en la calle 20, entre la carrera 19 y la avenida 20, pero no existía en ese entonces) al este y hacia el oeste, hasta la calle 29 (o sea, en la medición actual, nueve cuadras). Hacia el norte limitaba con la hoy carrera 19, que era la calle real, y hacia el sur se extendía al valle del Turbio, donde estaban las haciendas de caña de azúcar y de ganado, favorecidas por el río, cuyo caudal no es remotamente lo que existía en aquel entonces.

¿Cuándo se expande?

Pasó mucho tiempo hasta 1914, cuando se construyó lo que hoy se llama Avenida 20.

¿Lo que se conoce como la zona histórica es porque ahí está la iglesia de San Francisco?

La iglesia más antigua no fue esa, sino la Inmaculada Concepción. Tiene el título eclesiástico de iglesia primada. Y después se hizo la de San Francisco y, por supuesto, fueron surgiendo las otras.

¿Cómo es que se dividió la ciudad en dos parroquias?

Solo había una parroquia, pero en 1856 se hizo la división de dos parroquias: Catedral y Concepción.

¿Qué relevancia tiene ese hecho?

Ese año por primera vez fue traída en hombros, desde Santa Rosa, que estaba distante de Barquisimeto, la imagen de la Divina Pastora. No existía la avenida Lara, sino que eso era una carretera.

¿Dónde hoy está el centro comercial Río Lama existía una bomba de gasolina?

Si, durante muchos años y después funcionó una cría de pollos.

¿Cuál fue el primer barrio que tuvo Barquisimeto?

Paya, que fueron los alrededores de Altagracia; y San Juan.

¿La primera urbanización?

La que se hizo como tal fue Barrio Nuevo, ideada y construida por Carlos Luis Barrera en sociedad con José Virgilio Jiménez, en 1945.

¿No existían Bararida ni la Concordia?

Esas fueron inauguradas en el 50 del siglo pasado.

¿Cuál fue el primer servicio público que tuvo Barquisimeto?

El agua la traían del río Turbio. Habían unos trabajadores particulares, a los cuales se les conocían como aguateros, quienes traían dos barriles, uno a cada lado, en las jamugas de los burros que utilizaban para el transporte del servicio. Y también se obtenía el líquido de los manantiales que llamaban ojo de agua, de los cuales había uno en lo que actualmente se conoce como la Concha Acústica, otro en las cercanías donde está hoy la iglesia La Paz, otro más en lo que es la plaza Altagracia, uno en lo que es actualmente la carrera 15 con la calle 24 y por eso se llama la pila Lara porque pusieron un surtidor para el manantial que había allí, otro por los lados de lo que se conoce como Caja de Agua. Cuando viene Bolívar a Barquisimeto, en 1821, la gente le dijo que necesitaba el acueducto. Él lo decretó, pero lo comienza Juan Pablo Rojas Paúl, siendo presidente de la República , y no lo termina. En 1922 se comienzan a colocar las tuberías, pero el trabajo no fue eficaz. Y no fue sino hasta 1930 que termina la obra y es puesto el servicio de agua por tubería. Y en 1942 se comenzaron a hacer las cloacas. Hasta ese año todas las casas tenían pozos sépticos.

¿Cuándo comenzó la modernización de Barquisimeto?

Con la llegada del ferrocarril Bolívar, en 1891, que le dio el auge económico a la ciudad. Entonces se instalan las grandes casas comerciales que importaban productos de todo el mundo. Me refiero a las firma de alemanes, ingleses, estadounidenses y franceses, entre las que figuraban Blohm, Boulton, Lindehmer y otras muchas más, lo que hizo que los criollos los imitaran, como Calderón e hijos que fue una empresa muy importante ya que llegó a tener 54 tiendas en Barquisimeto, Puerto Cabello y Valencia Como no existían entidades bancarias, esas casas funcionaron como bancos e impulsaron la siembra del café en Guarico, para que Barquisimeto fuera un centro de acopio y exportación de ese grano.

Cuando el ferrocarril abre la línea con la población de Río Hacha con Venezuela, que unió el transporte ferroviario con el puerto de Tucacas, no solo se llevaban de aquí, de Barquisimeto, café, sino chivos, reses, leguminosas y otros productos, al mismo tiempo que llegaban artículos de todas partes del mundo. En Tucacas, los ingleses, que eran propietarios del ferrocarril, también tenían dos vapores: San Felipe y Barquisimeto, a través de los cuales se viajaba a Puerto Cabello para ir a Valencia o a La Guaira, para trasladarse luego a Caracas.

¿No había carreteras?

Si, pero se tardaba mucho tiempo para transportarse, aparte de que casi no había vehículos. La trasandina, que era la vía nacional más importante, se hizo en 1930.

¿Cuál era el centro de Barquisimeto?

Donde está el estacionamiento del BOD, en la 18 con 27, ahí estaba el Cine Bolívar. Era el centro de la ciudad, porque tenía seis bombillas por el frente y seis por detrás, convirtiéndose en el sitio más iluminado de la ciudad. Por las noches, la gente se reunía ahí, para tomarse un café o comerse unas empanadas, a esperar que llegaran los periódicos de Caracas.

¿La primera estación de servicio?

Al principio no había estaciones de servicio. Fue un surtido en la 20 con la calle 30. Era un pedestal, que tenía una bomba de mano y abajo había un recipiente, como un garrafón de agua potable, el cual estaba lleno de gasolina. Con la bomba se llenaba el recipiente con los litros que se iba a comprar y después por gravedad se le echaba el combustible al tanque. La gente compraba la gasolina en latas mantequeras y se vendía en las ferreterías. Y la primera estación de servicio funcionó en la 20 con la calle 42 y constancia de la misma quedó en fotografías donde se podía ver a los carritos siendo servidos.

¿Llegaba gasoil?

Sí porque la planta eléctrica funcionaba con gasoil.

¿El querosén, que se utilizaba para cocinar y las neveras?

Uno de los grandes vendedores de querosén, que hizo plata con eso, fue Manuel S. Cordero, quien empezó con una bicicleta de reparto, llevando ese combustible a las casas. Después se compró un camioncito 350, para distribuirlo a las bodegas y, posteriormente, fue el gran distribuidor en Barquisimeto. Recuerdo que cerca de aquí de mi casa (Carrera 16 con 32) había una bodeguita y el litro utilizado era un vaso galvanizado como una jarra para echarlo en la garrafa, utilizada para comprarlo para las viviendas. Mi abuela tenía una cocina a querosén con el fin de cocinar las caraotas. Y el gas era para cocer lo más rápido.

¿Es cierto que fue en Barquisimeto donde se hacían las cocinas para el país?

La fábrica de Carlos Luis Barrera las hacía de peltre blanco.

¿Cuál fue la primera plaza que tuvo Barquisimeto?

No había plazas, sino que los solares que quedaban a los lados de las iglesias, se les decían plazas. Así ocurría, por ejemplo, cuando llegaba el circo. Se decía que en la plaza San Juan se presentaría, pero no existía todavía la plaza. La primera que hubo fue la Miranda, hoy Bolívar. La hizo Aquilino Juárez en 1895 y le cambiaron el nombre cuando vino a gobernar Eustoquio Gómez y mandó a traer la estatua ecuestre de Bolívar.

¿El primer parque?

El Ayacucho, en 1933, que abarca cuatro manzanas.

¿El primer monumento que tuvo Barquisimeto?

El monumento más viejo, declarado como monumento de la nación por la Junta de Patrimonio Histórico, en 1960 es la Cruz Salvadora, en la Macario Yépez. Se trata del pedestal con la cruz que mandó a hacer el padre Yépez, que se inauguró el 14 de enero de 1856 con la llegada de la imagen de la Divina Pastora, siendo lo más antiguo y que se conserva intacto. En 1952 cuando el doctor Esteban Agudo Freites era gobernador dijo que había que protegerlo y, entonces, hizo la plaza Macario Yépez.

¿Cuál fue la primera avenida que le construyeron a Barquisimeto?

Son tres que se hicieron en la misma época: la 5 de Julio, que era la calle 30 de la carrera 22 a la Venezuela, donde vivía gente de alcurnia; la Torrellas Urquiola, que era la hoy carrera 21 de la calle 36 a la 42; y la Bella Vista, que ocupaba lo que es hoy la avenida 20, de la 36 a la 42.

¿Por qué llaman Bella Vista al cementerio que está en la 42?

Porque de ahí se veían los crepúsculos. Eso era una bella vista al oeste. La gente iba a ese lugar a pasear y después del 38, cuando se hizo Radio Barquisimeto, la gente iba a extasiarse en aquel sitio.

¿Cuál es el mayor recuerdo de Radio Barquisimeto?

Su inauguración el 20 de enero de 1938. Quien presenta fue Rafael Ángel Segura. Sus palabras fueron: Desde la avenida Bella Vista, Barquisimeto, Venezuela, la América del Sur, abre su primer día de transmisiones, Radio Barquisimeto.

¿Esa fue la primera emisora de radio de la ciudad?

La segunda, porque la primera fue La Voz de Lara, que estuvo ubicada en la mediación de la acera oeste de la calle 26, entre 16 y 17, cuyo dueño era Pausides Sigala en sociedad con Arturo Ramos Maggi, instalada en 1934 y duró muy poco, algo así como año y medio. No tuvo fines comerciales y sus equipos fueron adquiridos para constituir Radio América.

¿Dónde estuvo el primer centro comercial de esta ciudad?

El Centro Comercial Venezuela, en la avenida 20 con la calle 31, frente al Banco Venezuela, edificio que tiene tres cuartas de manzana. Ahí estuvo Tropicana hasta no hace mucho. Se abrió en 1956.

¿Cuál fue el primer banco?

El Banco Londres, situado en la carrera 23 con la calle 24, propiedad de ingleses. Surgió después de la llegada del ferrocarril Bolívar.

Aparte del de la 42, ¿hubo un terminal de pasajeros?

No hubo hasta que se hizo ese. En la carrera 21, entre 39 y 40, había la estación de servicios Los Banquitos, que era un edificio de los años 30, donde hacían servicio a camiones y otros carros. Como era un espacio muy amplio ahí construyeron unos banquitos para que la gente esperara los autobuses que iban y venia de Guárico, Siquisique y otros lugares. Las líneas grandes de transporte hicieron sus propios edificios. Por ejemplo, los hermanos Rojas, en la 37, entre 19 y 20, tenían la línea Morán que iba a Caracas y otras ciudades. Y donde hoy está la Cantv, en la 21, entre la 41 y 42, había un paradero de autobuses, también. El terminal es del 1964.

¿Dónde estaba el aeropuerto?

Donde está la entrada de la base aérea y por eso es que es tan larga, porque esa fue la primera pista de aterrizaje, donde murió Landaeta.

¿Cuál fue el primer colegio que hubo en Barquisimeto?

El del padre Macario Yépez, en su casa en la 26, entre 15 y 16.

¿Es cierto que era un hombre muy corpulento?

Y muy fuerte de carácter también.

¿El primer liceo?

El Colegio Federal, decretado por José Antonio Páez, el 20 de enero de 1835. Y en 1936 pasó a llamarse Lisandro Alvarado.

¿La Universidad tampoco tenía ese nombre?

No. Se llamó Centro de Estudios Especiales Superiores, en la calle 26, en 1962 Y el Pedagógico comenzó en donde está hoy el viejo Palacio de Gobierno.

¿El primer cine?

El Arenas, en la carrera 18 con la calle 27. Y era de uso múltiple, pues, presentaban también peleas de boxeo, lucha libre y espectáculos artísticos, así como mítines políticos.

¿El primer hotel?

Fue el Astor, construido como hotel, ese mismo que está en lo que es hoy la avenida 20. Antes de ese lo que habían eran caserones viejos que funcionaban como pensiones.

¿El primer estadio de béisbol?

Funcionó en el Club América, detrás de la catedral de Barquisimeto, en 1927. Y el primer equipo, naturalmente, fue el América. El fútbol lo trajeron los hermanos de La Salle.

¿Cuál ha sido el proyecto más importante establecido en Barquisimeto que no se pudo llevar a cabo?

El del ferrocarril. El viejo funcionó hasta 1948. Después el gobierno de Medina indemnizó a los ingleses, pero éstos no le pagaron a los trabajadores. Pérez Jiménez les volvió a pagar en el 50, para que le dieran la chatarra que ya no servía para cubrir la ruta Barquisimeto-Puerto Cabello y ver como funcionaba, porque la estación de Barquisimeto fue diseñada para ser la sede del sistema ferroviario de Venezuela. Eso se quedó en proyecto.

¿Es cierto que Simón Bolívar tenía algún parentesco con el fundador de Barquisimeto?

Era su tataranieto.

