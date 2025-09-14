OPINIÓN Buena Nueva: 99+1 #14Sep

- Publicidad -

¿Por qué en la Biblia se nos compara tanto a nosotros con las ovejas?



La oveja es un animal frágil. Se ve ¡tan gordita!, pero al quitarle la lana, queda delgadita y se le nota entonces toda su fragilidad. Es, además, un animal dependiente, no se vale por sí sola. Si se queda ensartada en una cerca o en una zarza, necesita que el pastor la rescate. La oveja anda en rebaño, y si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse: es fácil presa del lobo o de otros animales feroces.

Su dependencia del pastor la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección de “su” pastor. Obedece solo la voz de su pastor. El pastor las lleva a veces a pastar guiándolas con una vara alta, llamada cayado, y a veces las reúne en un espacio cercado, llamado redil o aprisco.

¿Vemos cuánto nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas? Nosotros, ovejas del Señor, somos frágiles, aunque nos creemos fuertes y capaces. Cual ovejas, tampoco nos valemos por nosotros mismos, aunque, engañados, podamos pasarnos toda nuestra vida, tratando de ser independientes de Dios.

Si nos enredamos en nuestra vida espiritual, nuestro Pastor nos rescata y nos coloca sobre su hombro, igual que a la oveja perdida, para llevarnos al redil. No podemos andar solos, “como ovejas descarriadas” (1 Pe. 2, 25), pues corremos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre al acecho. ¡Cuidado con las voces extrañas! ¡Cuidado con confundirlas con la Voz del Buen Pastor! Se parecen… pero no son.

Jesús nos ha dicho que ”si tiene cien ovejas y se le pierde una, deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobres sus hombros, lleno de alegría… (Lc 15, 1-32)

Y la conclusión de esta comparación es que Él llama a sus ovejas perdidas y que cuando alguna de ésas vuelve al rebaño hay gran alegría en el Cielo.

Isabel Vidal de Tenreiro

