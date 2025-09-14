Buscar
VIDEO | Karol G y Andrea Bocelli se unen en un dúo histórico en el Vaticano para promover la fraternidad #14Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasActualidad
La Plaza de San Pedro fue el escenario para el concierto ‘Grace for the world’, un evento para celebrar el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. La actividad, que congregó a una constelación de estrellas de la música global, fue un poderoso mensaje de unidad y paz.

El punto culminante de la velada fue la inesperada y conmovedora colaboración entre la colombiana Karol G y el legendario tenor italiano Andrea Bocelli. Juntos, subieron al escenario y ofrecieron una versión inolvidable de «Vivo por ella«, llenando la plaza de una emoción palpable y cautivando a miles de espectadores.

Este momento se convirtió en el sello distintivo del evento, destacando la capacidad de la música para unir culturas y generaciones. Karol G, reconocida por su influencia en el género urbano, sorprendió a todos con un cambio de imagen notable, eligiendo un elegante y sobrio vestido largo adornado con diamantes que resaltó la solemnidad de la ocasión.

.El evento también contó con la participación de otras figuras de renombre internacional, como Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, el rapero coreano BamBam, Teddy Swims y la aclamada Angélique Kidjo.

Su presencia colectiva subrayó el propósito central del encuentro: utilizar el arte como un vehículo para fomentar la fraternidad y la comprensión mutua a nivel mundial.

https://twitter.com/elimpulsocom/status/1967292247755637140?t=KTMo8wBKj5gPr4h1mQ6lFw&s=19

El Impulso
El Impulso

