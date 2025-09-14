- Publicidad -

La Iglesia Católica en Venezuela presentó un conmovedor video documental titulado «El camino a la Santidad de la Madre Carmen Rendiles«. Este material audiovisual, correspondiente al sexto capítulo, «Una vida de servicio«, destaca la vida y obra de la Sierva de Dios, quien fue nombrada Superiora General de la nueva congregación Siervas de Jesús de Venezuela en Caracas, en 1966.

​El vídeo subraya que para la Madre Carmen, este nombramiento no fue un simple honor, sino un llamado al servicio. A pesar de su cargo y de la artritis que padecía, su liderazgo fue siempre inspirador.

El video también la muestra orando, cocinando, limpiando e incluso construyendo muebles con su único brazo, demostrando su capacidad para liderar la congregación con humildad y sencillez, siempre respondiendo con el ejemplo.

​Fe y fortaleza: la respuesta de la Madre Rendiles a la adversidad

​El episodio relata un episodio en el que la Madre Carmen fue interpelada sobre su capacidad para dirigir la congregación. Con firmeza y dulzura, ella respondió: «Son cosas de Dios que el Señor permite; si Él me tiene aquí, sabe lo que hace». Esta fe inquebrantable fue una constante en su vida.

​Años más tarde, un accidente automovilístico cerca de Carora, estado Lara, le fracturó ambas piernas. Al ser visitada por un sacerdote que no pudo contener las lágrimas al verla, la Madre Rendiles le dijo serenamente: “Es una astillita más de la cruz de Cristo… y yo la llevo con entusiasmo, con alegría”.

​El audiovisual forma parte de la serie «Santos para Todos«, una iniciativa de Los Amigos de la Canonización para dar a conocer la vida de la Madre Carmen Rendiles y del venerable José Gregorio Hernández, mostrando su ejemplo de santidad en la vida cotidiana.

VIDEO | Madre Carmen Rendiles, ejemplo de humildad y servicio, un camino a la santidad #14Sep pic.twitter.com/iYlkIw5wOr — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 14, 2025

