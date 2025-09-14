Voces que no se apagan: El clamor de las familias de presos políticos venezolanos #14Sep

- Publicidad -

En Venezuela, el conflicto político tiene un profundo impacto en la vida de miles de ciudadanos y sus familias. Muchas personas padecen las consecuencias de encarcelamientos injustos y siguen esperando ansiosamente justicia.

En respuesta a esta situación, madres, esposas, y hermanas de los detenidos se han unido para luchar por la justicia. Su esfuerzo y dedicación son el foco principal del segundo documental producido por Efecto Cocuyo, en colaboración con el espacio audiovisual memorias que iluminan.

En la nota difundida señalan que a pesar de los intentos del gobierno por proyectar una imagen de normalidad, no se puede pasar por alto la existencia de 823 presos políticos, de los cuales 100 son mujeres.

Para evitar que estos casos sean olvidados, señalan que el Comité de Madres de Presos Políticos y el Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos, mayormente conformados por mujeres, trabajan incansablemente. Su labor es el tema central de «Mujeres, Lucha por los Presos Políticos.»

Según Efecto Cocuyo, este documental busca destacar la valentía de estas mujeres venezolanas y su incansable clamor por la justicia, reconociendo también la importante labor de los abogados y defensores de derechos humanos que las apoyan.

Sostienen que la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, ofrece su testimonio en el documental, detallando el trabajo de asesoría y acompañamiento, y enfatizando cómo los presos políticos y sus familias son las principales víctimas de esta justicia venezolana, una situación que se ha intensificado desde las elecciones presidenciales de 2024.

Alejandra García / Pasante

